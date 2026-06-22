Българите са уникален народ, а историята ни е много по-древна, отколкото мислим

Българите трябва да имат много по-високо самочувствие за своята история и култура. Това заяви изследователят Павел Серафимов – Спароток в предаването „Операция История“ по Bulgaria ON AIR.

„Нашият народ е хубав и заслужава да знае истината за себе си. Българите заслужават да ходят с високо вдигнато чело и трябва да имат голямо самочувствие – ние сме наистина уникален народ“, каза той.

Според Серафимов съвременните българи знаят твърде малко за древните траки и за огромните територии, които са обитавали техните племена.

„Траките са стигали почти до Каспийско море. За най-източната група траки в Мала Азия са писали римски автори и знаем, че край земите на Армения са живели много траки“, посочи изследователят.

По думите му, макар днес да не притежаваме старите си територии и политическа мощ, сме съхранили нещо далеч по-ценно – древния език, култура и традиции.

„Аз съм смаян до каква степен пазим старите обичаи. В нашите народни носии са вплетени символи и мотиви, които могат да бъдат проследени чак до времето на неолита“, твърди Серафимов.

На въпрос какво все още не знаем за старите българи, той посочи погребалните обреди като една от най-слабо изследваните теми.

„Не знаем достатъчно за погребалните обреди на старите българи и за техния произход. Именно там се крият важни сведения за нашето минало“, обясни той.

Според изследователя все още има множество неразкрити страници от историята на древните българи и траките, които тепърва предстои да бъдат изследвани и осмислени.

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