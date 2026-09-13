Българите са уникален народ, а историята ни е много по-древна, отколкото мислим
Пазим данни от неолита
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Пазим данни от неолита
От акапелни изпълнения в народни носии до ремикси с електронни бийтове
Площадът ще се превърне в сцена на живата българска традиция
Нова мода на баловете
С международно участие на групи от Белгия и Франция
Със събраните 5 000 лв от от първата проява, която бе благотворителен концерт, ще бъдат закупени носии за учебното заведение
Близо 10 000 българи се събраха на ски плаца „Студенец“, от където наблюдаваха скиорското шествие с носии
Инициативата е, за да се демонстрира самочувствието на достойни българи
Използването на мобилни телефони е забранено
Шественото спускане с Голямото знаме ще започне в 11,30 часа от кулата „Снежанка“
Модата завладя Северозапада, 5000 се събират за „Када кум прасе и ти вречу” в Чупрене
Традиционни облекла от Източните Родопи представи Регионалният исторически музей в Кърджали в „Нощта на музеите". Директорът на РИМ Даниела Коджаманов...
Гости празнуват с древен ритуал Няма свободно легло в хотелите и частните квартири на курорта Добринище за Гергьовден. Много от местата са резервиран...
Парадно шествие с пъстри носии направиха в петък вечерта участниците в VII-ия Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно", който е ча...
Уникален празник ще се проведе в град Добринище навръх Гергьовден. Хиляди местни хора и гости, облечени в народни носии, ще участват в автентичния рит...
Изложба на носии - „Цветна магия от Ямболско", бе открита в Музеен комплекс - Банско. Традиционното и перфектно ушито женско облекло от края на ХІХ и...
Жени в народни носии и кукери станаха част от шествието на ВМРО в София в името на каузата „Не" на насилието над жени". „Може би именно заради отриц...
В котленското село Жеравна хиляди българи от всички краища се веселят, пеят, свирят и танцуват по повод Фестивала на носията, който се провежда традиц...
Всички гости и участници на Националния събор на българското народно творчество "Копривщица" да са с народни носии и без телефони. Това е желанието на...
Два дрона снимаха ритуала в Лудогорието, за да го пратят на комисията в Лондон Юристка и финансист се взеха с 3000 сватбари и по 2 тона вино и курбан...