Българите са уникален народ, а историята ни е много по-древна, отколкото мислим
Пазим данни от неолита
Следете всички новини, анализи и коментари за Росен Петров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пазим данни от неолита
Припомня и забравения герой Спиро Константинов
Водещият прописва книги заради дъщеря си
Опълченците изкрещели на задрямалия европейски свят и на „падишаха“: „Има ни! Тук сме!”
Водещият на предаването Операция История по Bulgaria ON AIR разказа историята на ген. Атила Зафиров
Премиерата на „Нека помним II – още истории от историята“ е на 11 декември
Раждането на легендата за българска армия
Ние не честваме празниците си, само ги отбелязваме, казва журналистът
Княз Батенберг му подарява сабя в знак на уважение към неговата храброст
Какво е тайното послание на една бучка захар...
Надписите по нея може да са трако-пеласгийски или още по-древни
За пръв път показва семейството си
Написах тази книга, защото ние самите сме нанесли най-големи удари по нашата памет, сподели Петров пред „Стандарт“
Морските държави не се броят по шезлонгите, а по това доколко могат да се възползват от морските простори
Къде е "Сердика експириънс", пита тв водещият и разказва за най-добрия музей в света
На Великден изправи българите на крака
Непознати страници от славната ни история разказва Росен Петров в подкаста на "Стандарт"
Припомни как кръвта на Асеневци завладява Европа
Малката Славея стана на три месеца
Тв водещият се е посветил на дъщеричката си Славея