Братът на Ботев се бие на фронта

Командирът му е адютант на княз Батенберг

Историите двама от героите в Сръбско-българската война разказа специално за читателите на „Стандарт“ водещият на предаването „Операция История“ по България он ер Росен Петров. От години той събира малко познати факти за легендарните българи, служили на Отечеството, които издаде в книга. Днес ни представя историята един войник и неговия командир – двама синове на България, които винаги трябва да помним.

РОСЕН ПЕТРОВ

Първият герой, за когото искам да разкажа, се казва Боян Ботев, който е брат на Христо Ботев, гениалният наш поет. При избухването на Сръбско-българската война след Съединението той е просто юнкер във Военното училище. Тогава всички юнкери са изпратени на фронта и всъщност Боян Ботев, само на 19 години, е един от хората, които водят атаката на възвишенията на “Три уши“. В една ръкопашна схватка със сръбските войници, в която поваля двама противника, Боян Ботев е тежко ранен. Изпратен е в София веднага, но за съжаление умира от раните си на 10 ноември 1885 година. Боян издъхва в ръцете на брат си - Кирил Ботев. Той прави една забележителна военна кариера в Царство България и става генерал-лейтенант и после той е бил личен адютант на цар Фердинанд. Братът на Христо Ботев, генерал Кирил Ботев, бил генерал от кавалерията.

Друга интересна личност от сражението при Сливница е капитан Марин Маринов. Той е роден в Русе, завършва Роберт колеж в Цариград. Това е било най-престижното учебно заведение в столицата на Османската империя. След това работи в Отоманската банка. Тоест това е един човек, на когото кариерата му тръгва по съвсем друг начин. Записва се във Военното училище в София и заради големите си качества е изпратен да учи в Русия. Там са много впечатлени от него като войник. Докато учи в Русия за офицер, служи в Царско село. А Царско село е императорската резиденция на руски императори, където отбрани офицери са служили. Един от тях е Марин Маринов. Връща се в България, става личен адютант на княз Батенберг и въпреки, че е личен адютант на Батенберг и същност е можел въобще да не присъства на бойното поле, е командирът, който води самата атака на 3-ти Бдински пехотен полк, в който служи Боян Ботев. Маринов също е тежко ранен в сраженията. Той повежда атаката на един кон, свирят „Шуми Марица“. За съжаление е ранен и той загива също в тази война и това е, може би, първия български военен герой, който става популярен в цялото общество.

Днес той е забранен, но в този период това е един от най-популярните ни военни герои, като млад, красив офицер с блестяща кариера, който отдава своя живот за родината.

В Сръбско-българската война се раждат и създават тези военни герои, чийто пример по-късно се следва и през Балканската война, и през Първата световна война, но в Сръбско-българската война са първите тези наши герои, плод на българското Възраждане, което възпитава наистина хиляди мъже в жертвоготовност към родината. Тогава се ражда и легендата за силата на българската армия, тъй като една млада и неопитна войска разгромява една вече калена във войни армия като сръбската и защитава българското Съединение.

