Показват за първи път 200 уникални находки от Перперикон

200 уникални находки, намерени от проф. Николай Овчаров в Скалния град на траките Перперикон, ще бъдат показани за първи път на специална изложба в Кърджали.

Наскоро се навърши четвърт век от началото на мащабните археологически разкопки в емблематичното чудо на България. Той съвпада с 60-годишнината от създаването на Регионалния исторически музей в Кърджали, поради което се взе решение за изложба на намерени при проучванията експонати, повечето напълно неизвестни за широката публика. Те се пазят в градската съкровищница.

В уникалната експозиция хората ще видят близо 200 предмета, илюстриращи 7000-годишната история на Перперикон. Там са каменни брадви, идоли и фино изработени стрели от полускъпоценен камък от светилището от каменно-медната епоха, датирани в IV хил. преди Христа. Там са прекрасни съдове с изображения на Бога-Слънце от бронзовата и ранножелязната епоха в XIV-VII в. пр. н. е. Там са бронзови статуетки на Дионис от Акропола, множество монети и чудна керамика от римския период, десетки находки от „Свещената зона“ с храмове от III-IV в., проучвана напоследък в Южния квартал, съобщи проф. Овчаров.

Особен акцент в изложбата има Средновековието – времето, когато за Перперикон непрекъснато се борят двете империи – Византия и Българското царство. Във витрините се вижда великолепна рисувана керамика с изображения на птици, геометрични и растителни мотиви. Акцентът са близо 30 християнски кръста от бронз и желязо, илюстриращи хилядагодишната история на града като епископски център. Най-интересни са носените на гърдите на видните граждани на Перперикон бронзови реликварии, в които реставраторите откриха частици от Светия кръст, на който е разпнат Христос, както и от мощи на светци.

Официалното откриване на изложбата е във вторник, 16 декември, в Регионалния исторически музей в Кърджали. Хилядите посетители на Перперикон и Кърджали ще могат да виждат уникалните предмети през следващите месеци.

