Най-дългото село у нас! Сравняват го с Лондон

Чували ли сте за „Малкия Лондон“? Малцина знаят, че той се намира не във Великобритания, а в прохода Предел – между Рила и Пирин. Това е село Градево – най-дългото село в България, простиращо се на близо 15 километра.

Хиляди автомобили преминават през Градево по пътя през Предела, но малко от пътуващите спират, а още по-малко познават историята на селото. Местните с гордост го наричат „Малкия Лондон“ – заради множеството му махали, разположени по протежение на долината.

Днес в Градево постоянно живеят около 159 души, а през летните месеци населението нараства до близо 600. В селото няма изоставени къщи и почти никой не продава имота си. Хората вярват, че районът има сериозен потенциал и очакват интересът към него да расте.

Селото е разположено сред живописна природа, край едноименната река. Местностите „Лаговете“ и махала „Баба Цвета“ от години се оформят като предпочитани зони за отдих и селски туризъм.

В центъра на Градево се намира паметна плоча в чест на местните жители, загинали в Отечествената война – знак за живата историческа памет на селото.





