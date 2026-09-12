Наричат най-дългото село у нас "Малкият Лондон". Къщите не се продават
Световноизвестни имена са тръгнали от райското местенце
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Световноизвестни имена са тръгнали от райското местенце
В селото няма изоставени къщи и почти никой не продава имота си
Има риск от падащи камъни при село Градево
64-годишна жена го отглеждала
Благоевград. Леко земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е станало на територията на България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център....
Благоевград. Навръх Илинден е празникът на симитлийското село Градево. Селището е известно като „Българският Лондон", тъй като е най-дългото населено...
Благоевград. Момиче е ранено в катастрофа в района на симитлийското село Градево. Инцидентът е станал тази сутрин, пише информационният сайт struma.bg...
Шофьорът на рейса ранен, пътниците, сред които детски учители, са с леки натъртвания