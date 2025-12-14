Откриха единствения древен търговски център в България

Единственият известен до момента древен „мол“ на територията на България се намира в античния град Никополис ад Иструм край Велико Търново. Останките от внушителния комплекс, използван за търговия, разходки и обществени срещи, са разкрити частично още в началото на XX век, а това лято археолозите подновиха разкопките с фокус върху цялостната инфраструктура около него.

Град, създаден да бъде център

Никополис ад Иструм е основан от император Траян в чест на победата му над даките, като името му означава „Градът на победата при Истер“. Още от създаването си той е планиран като важен икономически и административен център с пъстър етнически състав – римляни, траки, малоазийци, елини, а в определени периоди и готи. Археологическите разкопки разкриват широки улици, улична канализация, театър, централен площад и редица обществени и култови сгради.

Първообразът на съвременния мол

Сред най-интересните открития е т.нар. термоперипатос – отопляема сграда за разходки и търговия, която археолозите определят като първообраз на днешните молове. „Буквалният превод от старогръцки означава отопляема сграда за разходки“, обяснява д-р Иван Църов, директор на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Сградата е представлявала голямо закрито хале с размери 32 на 70 метра и четири входа, което е позволявало целогодишно ползване независимо от времето.

Магазини, търговия и всекидневен живот

В рамките на комплекса са разкрити 13 отделни помещения, които най-вероятно са служили като магазини. Откритите артефакти потвърждават активната търговска дейност – големи количества керамика, цели съдове, костни заготовки от еленов рог и други животни, както и завършени предмети с декоративна стойност. Всичко това говори за оживен икономически живот още в края на II век, по времето на император Комод.

Под улиците – история на 2000 години

Археолозите проучват и уличната мрежа на града, изградена от масивни каменни плочи, запазени изключително добре през вековете. Именно във фугите между тях са открити множество бронзови монети от IV и V век. „Тези места са особено важни, защото там често са попадали изгубени монети“, обяснява реставраторът Михаела Томанова от РИМ – Велико Търново.

Мистериозната обществена сграда и огромният фонтан

За втора поредна година се изследват и останките от голяма представителна обществена сграда, чието предназначение все още не е напълно изяснено. В нея е имало впечатляващ фонтан с 24 водни отвора, колонада и полукръгъл план. Според археолозите подобни съоръжения са съществували и в други части на Римската империя, но рядко са проучени в детайли.

Жив музей под открито небе

Никополис ад Иструм е просъществувал от II до V век, а днес археологическият обект е социализиран и добре поддържан. Хиляди български и чуждестранни туристи всяка година идват, за да видят как са живели, пазарували и общували хората преди близо две хилядолетия – и да открият, че идеята за търговски център далеч не е изобретение на съвременността.

