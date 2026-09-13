Строят нещо невиждано в Пловдив! Един от най-големите молове у нас
Проектът предвижда изграждането на многоетажна модерна сграда с триъгълна форма и дизайн, ориентиран към бъдещето
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Проектът предвижда изграждането на многоетажна модерна сграда с триъгълна форма и дизайн, ориентиран към бъдещето
Уникален комплекс в Никополис ад Иструм изненадва археолозите
Огромни кълба дим се виждат от много райони в мегаполиса
Кражбата е за хиляди левове
Дезинфекцията посредством нанотехнология ще осигури 1 година защита
Наематели в него ще бъдат магазини за дамскa и мъжка мода, както и за стоки за дома
Трима души, включително бременна жена, са приети в болница
Кървава стрелба в търговски център в САЩ. Трима души са убити, а още двама ранени. Инцидентът е станал в град Бърлингън, щата Вашингтон, предадоха све...
Старият тютюнев склад в Благоевград, който е паметник на културата, ще бъде превърнат в търговски център. Това е инвестиционното намерение на бизнесме...
Пожар избухна в търговски център в руския черноморски град Сочи. Посетителите и персоналът са евакуирани, 12 души са изведени от горящите помещения с...
Стрелба бе открита в търговски център в американския град Спрингфийлд, щата Мисури. Това съобщава в-к USA Today. Търговският център Walmart е евакуир...
САЩ, Канада и Великобритания са заплашени от терористични атаки от базираната в Сомалия групировка "Ал Шабаб", съобщиха американските медии. Началникъ...
Лондон. Над 600 демонстранти окупираха търговски център в английската столица. Протестът бе срещу убийствата на чернокожи в страната и САЩ и завърши с...
Търговски център в британския град Шефийлд приложи на практика идеята на 10-годишно дете за оптимизиране на търговската си площ. Управата въведе две п...
Ще има и аукцион със скъпоценности и бижута стойност около 100 хиляди лева
Александрия. Рухна част от търговски център в египетския град Александрия и отне живота на шестима души, а други 9 са ранени. Местни медии, цитирани о...
Виена. Милионният фотоапарат "Лайка", модел "М3 Chrom", беше купен за 840 000 евро на търг във Виена, организиран от галерия "Вестлихт". Апаратът е о...
Един човек е загинал при срутването
Пловдив. Ритейл Парк Уест ще бъде най-големият ритейл парк в Южна България с обща площ 85 000 кв.м, от които над 43 000 кв.м. търговска площ. С благоп...
Найроби. Ислямистите от групировката "Аш Шабаб", които атакуваха търговския център в Найроби, са планирали внимателно удара си. Това твърди в. "Ню Йор...