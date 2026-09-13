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"Аш Шабаб" крила оръжия в мола

"Аш Шабаб" крила оръжия в мола

Найроби. Ислямистите от групировката "Аш Шабаб", които атакуваха търговския център в Найроби, са планирали внимателно удара си. Това твърди в. "Ню Йор...

26 септември | 18:28
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