Строят нещо невиждано в Пловдив! Един от най-големите молове у нас

Един от най-големите молове у нас ще отвори врати в Пловдив през 2028 г.

Проектът, наречен „Променада Пловдив“, е на компанията „Непи Прожект Фор“ ЕООД, която е собственик и на софийските молове „Сердика Център“ и „Парадайс Център“. Новината беше обявена от Манол Гойгаджиев, мениджър активи за България в NEPI Rockcastle.

„Променада Пловдив“ ще се превърне в един от най-големите търговски комплекси в България с брутна отдаваема площ (GLA) от 62 000 квадратни метра, съобщава dir.bg.

Разположен на по-малко от километър от Главната улица на града, комплексът ще предложи отлична достъпност и свързаност. Според инвеститорите той ще бъде по-голям от всички конкурентни търговски центрове в града, взети заедно.

Проектът предвижда изграждането на многоетажна модерна сграда с триъгълна форма и дизайн, ориентиран към бъдещето. Основните акценти включват:

200 търговски обекта с различно предназначение.

Уникална градина от 10 000 квадратни метра, вдъхновена от пейзажа, съществувал на това място през XIX век.

Киносалони и паркинг на покрива, като се предвижда и възможност за монтиране на фотоволтаична централа.

Архитектурната концепция е дело на румънското студио НВ Design, а по финализирането на техническия проект работи „Ателие Серафимов архитекти“. Сградата ще има едно подземно, едно приземно ниво, два търговски етажа и покривен етаж.

Подземно ниво: Предвидено е да има смесена функция с паркинг за автомобили, голям хранителен хипермаркет и търговски коридори с магазини за промишлени стоки.

Приземно ниво: Тук ще бъдат разположени паркинг и зони за зареждане на обектите.

Първи и втори търговски етаж: На тези нива ще се намират главните входове, фоайета и коридори с търговски обекти. На първия етаж е обособена и зона за заведения за хранене с изглед към парковото пространство.

Покривно ниво: Тук ще бъдат разположени открит паркинг и киносалоните.

Достъпът до паркингите ще се осъществява от три основни точки – от бул. „Христо Ботев“, бул. „Найчо Цанов“ и нова обслужваща улица от юг.

Плановете за строеж на нов търговски център в Пловдив бяха обявени от „Непи Прожект Фор“ още през 2018 г. Първоначалните очаквания бяха обектът да отвори врати до края на 2020 г., а по-късно срокът беше изместен за третото тримесечие на 2021 г.

Пандемията обаче принуди южноафриканския фонд да замрази някои от проектите си в Централна и Източна Европа, включително и този в Пловдив. Сега строителството предстои да започне след финализиране на техническия проект и съгласуването му с институциите, пише Darik Business Review.

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