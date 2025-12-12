Край! Брюксел отсече влизаме ли в еврозоната

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила, заяви днес говорител на Европесйката комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас.

Попитан дали има „техническа възможност“ България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен. Има определени изисквания (за влизане в еврозоната) и България ги изпълни, каза той. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, обобщи говорителят. По-рано днес от „Възраждане“ обявиха, че ще внесат в деловодството на Народното събрание проект на решение, с което да задължи Министерския съвет да поиска отлагане с една година на влизането на България в еврозоната. Съгласно чл. 5 от Акта за присъединяване на България към Европейския съюз, подписан през юли 2005 г., на България и Румъния е дадено изключение за влизането в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли, каза Костадин Костадинов. За втора поредна година България ще започне януари без приет бюджет, независимо от влизането в еврозоната.

Бившият зам.-финансов министър Любомир Дацов, който сега е член на Фискалния съвет, ръководен от Симеон Дянков, коментира: "Аз не виждам никакъв проблем за влизането в еврозоната от техническа гледна точка, на такава фаза сме, че не виждам какво може да се случи."

В свой анализ Фискалният съвет припомня, че подобни ситуации в България е имало и през периода 1991 - 1997 г., когато са забавени шест бюджета. През последните години, общо три бюджета не са били приети навреме - за 2022 г., 2023 г. и 2025 година. Не е проблем и смяната на валутата.

