Край! Брюксел отсече влизаме ли в еврозоната
Всякакви комунистически напъни са обречени на провал
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Всякакви комунистически напъни са обречени на провал
Свързана е с рейтингова агенция S&P Global Ratings
Документът беше подписан от управителя на БНБ г-н Димитър Радев и главния изпълнителен директор на АТК г-н Иван Михайлов
Кога покриваме последния критерий
Кога можем да въведем еврото
Много важна институция прави оценката
Какво съобщават от ЕЦБ
Те потърсиха заедно решения на наболелите проблеми на страната
Подробен доклад за икономическото състояние на България
24-годишният Георги Георгиев е спечилил конкурса
Анализ на Любомир Дацов, Георги Вулджев и Петър Илиев
Почти няма страна, която да ги изпълнява, допълни той
Оценката е на много високо ниво
Според него забавянето на европейската икономика се отразява и на българската
Той коментира и темата РСМ в Европейския съюз
Източникът е много авторитетен
Къде са европейските пари, които трябва да увеличат БВП, пита Стефан Софиянски в интервю за Стандарт
Страната ни ще получи техническа помощ от Световната банка по Плана за възстановяване
Според анализатори това се дължи най-вече на покачването на цените на горивата
Финансовите министри от еврозоната се готвят за ключова среща днес, на която ще бъде разгледано предложението на Гърция за удължаване на кредитната й...