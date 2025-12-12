Радев със спешен ход след оставката на кабинета

В изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев ще започне консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, обявиха от президентството.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат в понеделник, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

По-рано днес парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

