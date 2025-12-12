Оставката приета! България остана без редовен кабинет

Оставката на кабинета „Желязков“ беше официално гласувана в Народното събрание с 227 гласа „за“, с което управлението приключи по-малко от единадесет месеца след встъпването на премиера в длъжност. Решението бе взето в отсъствието на Росен Желязков и министрите му, а гласуването беляза края на дни на ескалиращо политическо напрежение и на масови протести, които разклащаха властта.

Самата оставка беше депозирана буквално минути преди да започне обсъждането на внесения вот на недоверие от ПП-ДБ, подкрепен от АПС и МЕЧ – ход, с който кабинетът избегна формалното си сваляне от мнозинството, но не и политическите последици. Според Желязков решението е повлияно от силния обществен натиск и от волята на гражданите, които в последните седмици многократно изпълваха улиците.

Междувременно в пленарната зала лидерите на почти всички парламентарни сили признаха, че нова конфигурация за съставяне на кабинет в рамките на този парламент е невъзможна, което на практика отваря вратата към следващите стъпки в конституционната процедура. Управлението ще продължи като кабинет в оставка, докато президентът връчи мандатите и стане ясно дали страната ще върви към нови избори в началото на 2026 година.

