Служител по почтеността влиза в публичните предприятия

Депутатите започват пленарната си работа днес със законодателни промени, насочени към повишаване на прозрачността и предотвратяване на корупционни практики в публичните предприятия. На второ четене влиза проект за изменения в Закона за публичните предприятия, които предвиждат въвеждане на система за управление на риска и нова длъжност – служител по почтеността. Предложението е внесено от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители и е първа точка в дневния ред на парламента.

Какво налага промените

Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и част от мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск ще включват подбор на висши служители, мерки срещу конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на рисковете, обучения по етика и почтеност, както и въвеждане на ролята на служител по почтеността.

По-силна роля за държавния надзор

Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Тя ще приема системата за управление на корупционния риск, ще следи изпълнението й и ще утвърждава Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия. Така институцията ще има ключово значение в гарантирането на прозрачността и ефективния контрол.

Нови изисквания за отчетност

Публичните предприятия ще бъдат задължени да включват специални отчети за оценка и контрол на корупционните рискове както в междинните си, така и в годишните си доклади за дейността. Така публичността на информацията ще дава по-голяма възможност за последващ контрол от държавата и обществото.

Какво още е в дневния ред на депутатите

Освен второто четене на Закона за публичните предприятия, народните представители ще обсъдят на първо четене и изменения в Закона за ДДС, както и в Закона за марките и географските означения. Това поставя днешното заседание в контекста на по-широка реформа на ключови икономически и регулаторни законодателни рамки.

