Депутатите решават за по-широк достъп до гъвкаво работно време

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Кодекса на труда, които дават възможност за гъвкаво работно време на родители на деца до 12-годишна възраст през цялата година, а не само по време на лятната ваканция. Това е първа точка в програмата за днешния пленарен ден.

Измененията са внесени от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и група народни представители и в началото на декември бяха одобрени на второ четене от Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

В действащия в момента Кодекс на труда е предвидена възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се разширява обхватът на мярката и тя ще може да се прилага и за родители и осиновители на деца до 12 години. Първоначално се предвиждаше тази възможност да важи само за лятната ваканция, но между първо и второ четене е направено предложение гъвкавото работно време да бъде допустимо през цялата година.

В дневния ред за днешното пленарно заседание е включено и първото четене на промени в Закона за защита на растенията, внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители.

Предвижда се още депутатите да гласуват на второ четене изменения в Наказателния кодекс с вносител Министерския съвет, както и второто четене на промени в Закона за защита на потребителите, също предложени от Министерския съвет.

