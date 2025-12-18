Дора Янкова: Хората не протестират за лица, а срещу модела

Членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова заяви, че основният проблем на българското общество е моделът на „див капитализъм“, довел до дълбоки социални неравенства и олигархични зависимости. В интервю за бТВ тя подчерта, че след 1989 година страната е получила политически свободи, но преходът е оставил тежки икономически и социални последици.

Разслоението като цена на прехода

По думите на Янкова пълната раздържавизация на собствеността е била грешка без аналог в теорията и практиката, която е довела до крайно разслоение.

Тя посочи, че в обществото се е натрупал силен „писък за несправедливост“, а хората настояват за по-справедлива и нормална държава, в която да има баланс между икономическото развитие и социалната защита.

Критика към олигархичния модел

Янкова коментира, че протестите срещу Делян Пеевски и модела „Борисов-Пеевски“ всъщност са насочени срещу характеристиките на дивия капитализъм. Според нея в България има много олигарси, които разчитат на „хранителна среда от публични ресурси“, а този модел подкопава доверието в институциите и демокрацията.

Отговорността и оставките в БСП

По отношение на политическата криза Янкова подчерта, че правителството е поело отговорност с оставката си, а БСП също е дала пример. Тя припомни, че партията е обсъждала оставки в ръководството, като е взето решение да не бъде приемана оставката на председателя Атанас Зафиров.

Според нея БСП е най-силна, когато се обединява около каузите, заради които е създадена – солидарност, справедливост и защита на хората, а не когато търси вътрешни сензации.

БСП като коалиционен партньор

Дора Янкова защити участието на БСП в различни коалиции през годините, като подчерта, че партията има дълъг опит и винаги е била предвидим и самостоятелен партньор. Тя припомни както управлението по времето на Сергей Станишев, така и по-нови коалиционни формули, целящи да спрат порочния цикъл от предсрочни избори.

Отношението към Пеевски

Относно Делян Пеевски Янкова заяви, че го възприема като председател на ДПС и не желае да се меси във вътрешните работи на други партии. По думите ѝ той има право като лидер на парламентарна група да разговаря с всички политически сили, включително и във връзка със срещата му с Атанас Зафиров в парламента.

В заключение тя подчерта, че България се нуждае от път към модерна и справедлива държава, като този процес ще бъде труден и няма да мине без политическа цена, но е неизбежен, ако страната иска да преодолее натрупаните неравенства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com