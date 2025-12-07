Киселова дръпна унищожителна критика към уличните демонстранти

Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред БНТ, че политическото напрежение през последната година никога не е спадало, но именно парламентът е мястото, където то трябва да се канализира. Тя подчерта, че докато е ръководила Народното събрание, целта ѝ е била политическите сблъсъци да останат в рамките на институцията, а не да се заливат площадите с викове, знамена и скандирания.

„Да не забравяме, че улицата никога не може да замени парламентарната трибуна“, предупреди Киселова. Според нея, когато общественият дебат се прехвърли извън институциите, нормално е протестите да се превърнат в инструмент за натиск, а не за решения. Протестът може да е политически сигнал, но не бива да бъде механизъм за вземане на решения.

Уличният натиск не е демократичен процес

Според бившия председател на парламента насилието, крясъците, провокациите и ултиматумите, които все по-често съпътстват протестите, не са решение на проблемите. „Има какво още да учим като общество за търпимостта едни към други. Насилието не е решение“, подчерта тя.

Киселова смята, че протестиращите често забравят, че крайното решение не е на улицата, а в законодателната власт. „Политиката трябва да се води в парламента, а не отвъд границата на институциите“, каза депутатът. Според нея протестите са легитимни само когато имат за цел да предизвикат дебат, а не да блокират институциите и да създават хаос.

Коалиции се сменят, но решенията не се раждат под прозорците

По думите на Киселова падането на кабинети рядко е пряко резултат от протестите. „Въпросът защо си отива едно правителство винаги е извънпарламентарен или вътрешнокоалиционен“, обясни тя. Затова блокадите и натискът от улицата по-скоро създават шум, отколкото реални решения.

Тя припомни, че ГЕРБ многократно са поемали отговорност за своите министри и че разговорът за смяна на министри трябва да бъде воден с мандатоносителя, а не с протестиращите по кръстовищата. Според нея е важно да има диалог, но този диалог трябва да се състои вътре в парламента, а не по огради и площадни палаткови лагери.

Безсмисленият референдум за еврото

Киселова коментира и предложението за референдум относно датата за приемане на еврото, лансирано от президента Румен Радев и вече отхвърлено от парламента. Според нея темата е приключила още през юли, когато процедурата беше окончателно затворена и отдавна не е предмет на допитване. Опитите за възраждането на въпроса служат единствено за политически шум и поредни поводи за нови улични сблъсъци.

