БСП: Левски ни остави морален компас за държавност

Левски ни остави не просто идеята за освобождение, а морален компас за държавност – за справедлива, демократична и „чиста и свята република“, в която законът стои над личния интерес, а равенството и достойнството са основа на обществото. Това заяви Галин Дурев в декларация от името на парламентарната група на "БСП-Обединена левица".

Днес България отново се спира в мълчание пред името на Васил Левски - Апостола на свободата, човекът, който превърна мечтата за свободна и достойна родина в национален завет, посочи той.

"Годините отминават, поколенията се сменят, но образът на Левски остава непроменен – чист, неподкупен и изискващ. Той не принадлежи на една епоха, нито на една политическа сила. Той принадлежи на съвестта на българския народ. Той е мерилото, високият критерий за национално достойнство и родолюбие", отбеляза Дурев.

Той посочи, че всяка година, когато свеждаме глави пред неговата памет, сме длъжни да си зададем най-трудния въпрос – доколко сме верни на неговите завети, дали успяваме да бъдем достойни за свободата, извоювана с толкова саможертва, или често позволяваме дребните страсти и разделения да надделяват над общия национален интерес.

"Днес, повече от всякога, обществото очаква от нас не противопоставяне, а отговорност; не шумни думи, а последователни действия; не лични битки, а работа в полза на България. Защото Левски ни завеща пример за скромност, дисциплина и безусловна отдаденост на обществото", заяви депутатът от "БСП-Обединена левица".

От тази трибуна трябва по-често да си припомняме, че свободата не е еднократен акт, а ежедневна отговорност, че държавата се гради не със силни лозунги, а с честност, справедливост и служене на народа, посочи той.

"Нека днес си припомним, че името на Васил Левски не е само повод за почит, а еталон за нашите решения и поведение. Историята ще съди не думите ни, а това дали сме успели да бъдем достойни за България, за която той отдаде живота си", заяви Галин Дурев. Поклон пред Апостола на свободата, завърши той декларацията.

