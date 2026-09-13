Киселова дръпна унищожителна критика към уличните демонстранти
БСП настоява, че диалогът трябва да се води вътре в парламента, а не по улиците
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БСП настоява, че диалогът трябва да се води вътре в парламента, а не по улиците
Какви са начините за успокояване на ситуацията
Всички тамплиери направиха дарения за болници, казва Великият приор ген. Румен Ралчев
София. Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви в ефира на БНР, че Столична община ще координира действията си с полицията за опазване на обществения...
Благоевград. Пет души се събраха да протестират пред областната управа в Благоевград срещу назначението на Муса Палев от ДПС за губернатор. На практик...
София. Емблематичната българска рок група "Сигнал" отрече информацията, че подкрепя правителството на Пламен Орешарски. Бандата публикува официално съ...
София. „В определена степен това, което предлагам, е запазване на статуквото". Така премиерът Пламен Орешарски описа предложението си за председател н...
София. Има огромна разлика между хората, които са излезли да протестират преди месец, и тези сега, смята военният министър Ангел Найденов. По думите м...
София. Живущи от столичния квартал "Младост 4" се вдигат на протест срещу Митко Димитров- Пайнера. Днес те излизат в пространството между блокове 482...
Сандански. Протестиращи ще блокират в събота движението на главен път Е-79 край Сандански. Те ще се съберат в 12:30 часа и ще се включат в протеста с...
Благоевград. Протестиращите в Благоевград отново направиха опит да блокират международния път Е79 на изхода за София. Един човек е задържан. Около 70...
София. Като изключително важен знак за протестиращите в момента определи новината за спечелването на изборите във Варна Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ,...
Пловдив. Психично болен мъж е атакувал късно вечерта в четвъртък палатковия лагер на протестиращите пред Областната управа в Пловдив. Около 22.30 часа...
София. В контекста на протестите, които продължават близо месец, волята на суверена трябва да бъде уважена. Това заяви лидерът на ДПС Лютви Местан от...
Разногласия спряха блокирането на метрото и летището