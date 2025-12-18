Пеевски реши за охраната си

Всичко за кабинета ви го казах. Музеят на „Сглобката“ е там и ще бъде там. Имаме много други кабинети в парламента.

Това заяви в кулоарите на НС лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Див популизъм е да се свали охраната на Борисов и Пеевски. Ние с популизъм не се занимаваме. След малко ще подам искане до Комисията, която слага охраната. Аз охраната преди не я взех веднага, отказах я. Настояха от службите, че са притеснени да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага. Атанас Атанасов я взе веднага. След това им е била свалена", заяви политикът.

„На мен не ми е била свалена. Така са преценили службите“, каза той и добави, че още днес ще поиска отново да се прецени дали има нужда той да продължи да има охрана.

„Днес ще поискам, не знам кога изтичат тези 6 месеца, да бъде прегледана още днес охраната ми, преди Комисията. Нека те да преценят. В миналото също съм се отказвал от тази охрана. Нека преценят те. Аз не съм популист и няма да допусна държавни служители да остават без охрана“, добави Пеевски.

Пеевски: Спасихме Асен Василев

„Трябва да има държава. Темите на държавата не са кабинетът на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите.

Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с 5-те процента. Разбрахме какви бели са направили. Спасихме го, но го направихме заради хората“, подчерта лидерът на ДПС-Ново начало.

„Нали беше перфектно всичко, само удължителен бюджет трябваше. Уплашени внесоха това за 5-те процента.

"Обръщам се към всички хора в България. Положението е много тежко от падането на това правителство. Януари и февруари ще е много тежко. През следващите 6 месеца хората трябва да го знаят. Виновни са ПП-ДБ“, категоричен бе той.

Хората ще разберат истината, но ние сме отговорни, затова вчера гласувахме 5-те процента, които не стигат. Трябваше България да има бюджет. Аз оставка не съм подавал, не съм участвал в това управление“, уточни той.

Оставки и отговорност

„Оставка може да подаде само мандатоносителят и другите две партии. Трябва веднага всички партии да седнат и да решат проблемите със спекулата и проблемите от въвеждането на еврото, защото няма правителство“, заяви Пеевски.

Според него партиите трябва да са отговорни към хората. „Ако цената е кабинетът на Пеевски и охраната на Пеевски, аз ще го направя веднага и ще правя всичко за България“, завърши той.

