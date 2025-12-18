Социалистите защитават управленското си участие преди нов вот

Липсата на доверие към партиите остава най-големият проблем на българската политическа система, независимо дали формациите са във властта или в опозиция. Това заяви пред Нова телевизия членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов, като подчерта, че именно този дефицит на доверие е фонът, на който се развиват и вътрешните дебати в левицата.

Вътрешният разговор в БСП

По думите на Жаблянов най-сериозното предизвикателство пред БСП в момента са различията сред членовете и симпатизантите по отношение на оценката за участието на партията в изпълнителната власт. Той изрази очакване, че в месеците до следващите парламентарни избори, които по думите му изглеждат неизбежни, именно този въпрос ще бъде водещ в разговорите вътре в партията – как БСП участва във властта и при какви коалиционни формули.

„Участието беше успешно“

Жаблянов коментира и оставките на Изпълнителното бюро на БСП, като бе категоричен в оценката си за управленското участие на социалистите.

„Извън всякакво съмнение е, че участието на партията в това правителство беше успешно. Това е оценката на ръководството ни“, заяви той.

По думите му няма сериозни възражения срещу работата на министрите, излъчени от БСП. Макар да са били приети декларации от отделни партийни организации с искания за оставки, в тях не се съдържала негативна оценка за дейността на социалистическите министри.

Ограничено време, но реални резултати

Според Жаблянов представителите на БСП в изпълнителната власт са успели да постигнат реални резултати, въпреки краткия период на управление.

Министрите „са успели частично да реализират мерки, а не политики, защото периодът е бил твърде кратък“, обясни той, като подчерта, че това не поставя под съмнение успешния характер на тяхната работа.

Той направи разграничение между управленската оценка и идеологическите спорове, като отбеляза, че критиките в партията не са насочени към конкретната работа на министрите, а към коалиционния формат.

Идеологическото напрежение

Жаблянов посочи, че оставките не са резултат от неуспешно управление, а от усещането у част от членовете и симпатизантите, че участието на БСП в правителство с десни партии с либерална идеология ограничава възможността за реализиране на програмните цели на левицата.

„Това в голяма степен е вярно“, призна той, като подчерта, че става дума за стратегически, а не за управленски проблем.

Протестите и кабинетът „Желязков“

По отношение на протестите, довели до оставката на правителството на Росен Желязков, Жаблянов заяви, че те са дали „тежка морална оценка за управлението“. Той уточни, че втората основна причина за недоволството е била свързана с параметрите на първоначалния вариант на бюджета.

„За други оценки от протестите – по отношение на отделни министерства или за корупция в това правителство – аз не съм чул“, подчерта той.

Ясна оценка преди изборите

В заключение Валери Жаблянов обобщи позицията на БСП относно участието ѝ във властта.

„БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора, така че оценката ни е еднозначна – правителството е успешно“, заяви той.

Тази оценка, по думите му, ще бъде ключова отправна точка за партията в навечерието на новите избори и при определянето на бъдещата ѝ управленска стратегия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com