Наглост докрай! Радостин Василев пак хвърля заплахи и сее омраза

„Голям бой обещавам. Ще се бием в парламента срещу такава измет, с която е заринат българският парламент от години.“ С тези думи водачът на МЕЧ Радостин Василев се държа като фюрер пред бТВ, коментирайки сблъсъка си с Гюнай Далоолу от ДПС-Ново начало. Депутатът се държа скандално и при словесния си сблъсък с водещите на телевизията, с което показа, че е абсолютно безчувствен към скандалното си поведение.

Василев настоя, че случилото се не било провокирано от него и не било търсено, но в същото време обяви физическата саморазправа за „единствения начин“ да бъде отстранена „тази измет, надвиснала над България“. Така лидерът на МЕЧ сам изгради логиката, в която бой, заплахи и сила заместват аргумента и закона, без да направи опит да се разграничи от подобна ескалация.

Той заяви още, че не се е почувствал физически застрашен, а вербално провокиран. Отказа да повтори конкретните думи, с които твърди, че е бил нападнат, като ги определи като „срамни“, но призна, че е бил обиждан с изрази като „циганин“ и „мангал“, както и с псувни и заплахи. Вместо да потърси институционален отговор на подобни твърдения, Василев отново насочи разговора към оправдаване на агресията.

В изявленията си той не просто използва обиден и дехуманизиращ език, а го превърна в централна теза. „Неграмотна, гадна, долна измет е заринала парламента и институциите. И тя трябва да бъде изрината – дори с физическа саморазправа“, заяви Василев, повтаряйки призива си за бой като политическа стратегия, без да постави каквато и да било граница.

Скандалната линия на поведение продължи и в отношението му към медиите. Василев се обиди на водещите на сутрешния блок на bTV, че не го канят достатъчно често и свърза това с теми като вотовете на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, Закона за хазарта, одържавяването на „Лукойл“ и други законопроекти, а не със скандала около Далоолу. Вместо аргументи, той премина към директни нападки, заявявайки: „Аз се отнасям с уважение към вас. Имате нужда от особен управител, когато МЕЧ започна да управлява“, насочено към Златимир Йочев и Мария Цънцарова.

С това Василев не само влезе в открит конфликт с журналистите, но и отправи завоалирана заплаха, внушавайки политически контрол над медията и персонална разправа с водещите. Подобно говорене, съчетано с вече заявената готовност за физически сблъсъци, очертава модел на поведение, в който критиката се посреща с натиск, а несъгласието – с агресия.

Едва в края на изявите си Радостин Василев засегна темата за евентуални предсрочни избори, като заяви, че вотът трябва да се проведе в период, който не е „много студен“ и позволява спокоен изборен процес – според него в началото на април. Той се обяви и за изцяло машинно гласуване, но без закупуване на нови машини, оставяйки без обяснение как точно подобна система би функционирала на практика.

