Плановете на Румен Радев в центъра на политическия дебат

След разклащането на управлението и серията от протести политическите анализатори насочват вниманието си към президента Румен Радев и потенциалните му политически планове. Според социолозите именно ходът на държавния глава може да се окаже решаващ за предстоящите избори, за конфигурацията на властта и за това дали избирателите ще проявят отново интерес към урните.

Протестите и усещането за застой

„Хората показаха, че са готови да излизат на протести още и още, ако не се удовлетворяват техните искания“, заяви в ефира на Нова телевизия Евелина Славкова от агенция Тренд. Тя описа ситуацията като поредна точка, в която обществото настоява да се възстанови доверието в институциите и демократичните стандарти.

„Големият въпрос е какво ще се случи на следващите избори? Кой ще бъде следващото управление“, допълни тя, като посочи, че при неудовлетворени очаквания протестната активност ще се мултиплицира.

Маневрите в партийната система и политическото пренареждане

Първан Симеонов от агенция Мяра коментира стратегическото поведение на основните играчи. Според него Бойко Борисов ще се опита да измести отговорността за евентуални проблеми с еврото към протестите, както и да се дистанцира от Делян Пеевски.

„Другото, което Борисов ще опита да направи, е да остане годен при бъдещо раздаване за някакви коалиции или тематични мнозинства“, смята Симеонов. Той подчерта, че истинският въпрос вече не е в старите политически зависимости, а в това какво ще направи Румен Радев.

Ходът на Радев като решаващ фактор

„Ако сега скочи, може да е основен бенефициент от всичко това, наред с ПП-ДБ, които ще укрепнат в тази ситуация“, коментира Симеонов. Той допълни, че доверието към изборния процес е критично ниско.

„Премерихме 16% доверие към изборите през март... Това е потресаващо“, каза той и посочи, че предстоят ключови теми – формирането на служебно правителство и съдебната реформа след изборите.

Радев дава сигнали за политически проект

Евелина Славкова също вижда в президента потенциален фактор за голямо пренареждане.

„Ако Румен Радев не скочи и партиите, които имаме в момента, отидат на избори, ще получим от същото по много... Няма да има динамика в електоралните отношения“, заяви тя.

Според нея именно това обяснява натрупването на обществена енергия около държавния глава. „Той ежедневно коментира и дава сламки, че ще участва със собствен политически проект, в който той ще бъде лицето. Това може да доведе до по-висока активност, защото новото винаги провокира хората да гласуват“, каза още Славкова.

