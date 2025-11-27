Анализатори: Опозицията търси радикализация, а бюджетът е само повод

Напрежението по време на протестите в София, породени от първия бюджет в евро, е резултат от желанието за радикализация от страна на опозицията, но и от вътрешна несигурност от управляващите. Те гонят срокове, които изпуснаха, и трябва да наваксат, заяви политологът Росен Стоянов пред Нова телевизия.

Радикализацията е предизвестена

Политологът доц. Милен Любенов смята, че радикализацията на протестите е била очаквана, а бюджетът е само един повод за нея. Той подчерта, че в последните месеци се натрупва много сериозно напрежение, което доведе до няколко демонстрации.

Той допълни, че не е сигурен каква е крайната цел на опозицията - дали е сваляне на правителството и предсрочни избори, или възстановяване на електорална подкрепа. "Не съм видял заявки да падне кабинета, а по-скоро да променят параметрите на бюджета," подчерта Любенов.

Упрек към управляващи и единственият изход

Росен Стоянов отправи упрек към поведението на управляващото малцинство: "Създава се никому ненужно напрежение. При положение, че управляващо малцинство има подкрепа и се превръща в мнозинство, се предполага, че всяко тяхно предложение ще бъде прието, а тези на опозицията - отхвърлени."

Той заяви, че при това положение властта би трябвало да спази всички процедурни правила, както и да даде възможност на другите да се аргументират.

Стоянов бе категоричен, че "не бива да има протести и блокади, за да се задвижат управляващите". Според него заради масовото недоволство най-вероятно ще бъдат предприети мерки - необходимо е заплатите да бъдат повишени по начин, по който да отговарят на квалификацията, а не да се приоритизират някои сектори за сметка на други.

Политологът посочи, че единственият изход е спазване на законите, парламентаризъм и избори. Алтернативата, според Стоянов, не бива да прави опит за промяна, а реални реформи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com