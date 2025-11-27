Тормоз над Величие! Нападение над депутат на скандалния протест в София

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов разкри пред БНТ за скандална атака срещу депутат на партията по време на снощния протест. По думите му е имало неприятна случка с Красимира Катинчарова, която е била нападната от депутати от "МЕЧ" или техни привърженици.

„Имало е неприятна случка с Красимира Катинчарова. Депутати от „МЕЧ“ или техни привърженици са я нападнали с думите: „Айде, марш! Твоето място не е тук“, заяви Михайлов в ефира на БНТ. Той обвини лидера на "МЕЧ" Радостин Василев, че "лъже навсякъде".

Страх от протеста и арест на счетоводителя

Михайлов призна, че не е отишъл на снощния протест заради страх. Той е предположил, че сред протестиращите ще има хора, които не го долюбват. "Има такива хора, които не ме харесват. Такъв образ ми е изграден“, обясни лицето на „Величие“.

Въпреки това, той призна, че техни депутати са били на протеста като редови граждани.

Михайлов определи разследването срещу "Величие" като "тормоз". Той разкри и за ареста на счетоводителя си, който е с диабет. "Задържан е счетоводителят ми, който е на инсулин. Влезнали са в апартамента му и са намери ли 0 лева," обясни той по повод разследването.

Разследване срещу "Исторически парк" и позицията за имунитета

В сряда бяха претърсени множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Домът на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов също беше претърсен.

От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около „Исторически парк“, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Разследването е за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

По повод евентуалното искане на имунитета му, Михайлов бе категоричен: "Имунитетът ще ми го взема, аз няма да им го дам."

