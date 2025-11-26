Баща на участник побърка Ники Кънчев в Стани богат

Необичаен момент настъпи в студиото на "Стани богат", когато таткото на участника Иван Попов – Васил – буквално засенчи сина си със забележителни познания и разсмя водещия Ники Кънчев.

Програмистът и петобоец Иван продължи играта си от въпроса за 2000 лв., заявявайки, че гледа предаването „от малък и винаги е мечтал да седне на стола срещу Ники".

На въпрос „Коя от страните не членува в БРИКС?" Иван правилно посочи Северна Корея, но уточни, че Индия и Бразилия били „най-популярните членки".

Това мигновено провокира Ники да се обърне към таткото:

„Василе, синът ви каза, че Индия и Бразилия са най-известните членки!"

Васил не мигна:

„Русия и Китай са. Етиопия е една от най-новите, заедно с Иран и други. Аржентина също искаше наскоро."

Кънчев избухна в смях:

„Ама вие какво правите там? Идвайте тук да играете!"

Публиката също бурно реагира на знанията на Васил, а Ники го определи като „голям играч".

Иван стигна до въпроса за 5000 лв. – „Как се наричат митологичните същества, които придружават душите към отвъдното?"

Участникът призна, че „въпросът е страхотен" и че би дал отговора извън играта, но предпочете сигурното и се отказа с печалба 5000 лв.

