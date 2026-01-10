Фенките да си отдъхнат! Сандокан е на свобода

Турският актьор Джан Яман, който бе задържан, вече е освободен в Турция в рамките на мащабно разследване за трафик и употреба на наркотични вещества сред известни личности, журналисти и представители на хайлайфа в Истанбул. Новината беше разпространена от турските медии и много скоро стана една от най-цитираните в Италия, където актьорът е истинска звезда.

Яман, който е изключително популярен на Ботуша благодарение на главните си роли в няколко успешни телевизионни сериала, сред които "Сандокан", е бил арестуван заедно с още шестима души, в това число и актрисата Селен Гьоргюзел, съобщи в. „Кориере дела сера". Задържаните са били отведени в Института по съдебна медицина, където са им били направени тестове с цел да се установи дали, кога и какви наркотични вещества са употребявали.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com