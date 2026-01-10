Арестуваха турска мегазвезда, любимец на милиони жени

Турската мегазвезда Джан Яман, който играе Сандокан и по когото въздишат милион жени, е сред арестуваните при операция през изминалата нощ срещу трафика и употребата на наркотици в Истанбул, съобщава информационният сайт "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел. Двамата ще бъдат отведени в Институт по съдебна медицина за кръвни изследвания, съобщават турските медии днес. При обиските в нощните заведения са открити и наркотици. Задържани са собствениците и мениджъри на клубовете, както и лица, свързани с откритите наркотични вещества.

"Тюркийе тудей" пише, че полицията е действала по сигнал, че актьорът Джан Яман взема наркотици.

В хотел "Бебек" жандармерията е провела тричасово претърсване, информира "Тюркийе тудей". Същият хотел бе претърсен и при операцията срещу употребата на наркотици на 5 януари, припомня информационният сайт.

При операцията в хотел "Бебек" са задържани Селен Гьоргузел, Айше Саглам, бившият водещ Нилуфер Батур Токгьоз и Черен Алпер. Хотелът е собственост на арестувания продуцент Музафер Йълдъръм, уточнява "Тюркийе тудей". На 5 януари при операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия на Турция бяха задържани общо 23 знаменитости. Тогава акцията бе проведена в окръзите Истанбул, Измир, Денизли и Мугла.

По-рано, през декември и октомври, също бяха осъществени подобни акции, при които бяха задържани десетки известни личности, сред които музикални изпълнители, актьори, продуценти, инфлуенсъри, както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който впоследствие даде положителен резултат от проба за наркотици.

В България Джан Яман е познат на зрителите от малкия екран с участията си в сериалите "Свободен дух", "Любов на инат", "Горчиво и сладко", както и в новия италиански сериал "Сандокан".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com