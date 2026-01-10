Нова заплаха от тайнствената комета. Учен бие тревога!

Отмина ли опасността от тайнствената комета 3I/ATLAS, която беше очаквана със страх миналата година и доближи Земята през декември?

Оказва се, че тепърва идват големи проблеми, когато се сблъска Земята с остатъците от праха и газовете от нея.

Американският геолог професор Стивън Бърнс обяви, че през март ни очаква голяма електрическа прашна буря, предизвикана именно от кометата. Тя ще удари както Земята, така и Юпитер.

Според геолога причината е, че тогава планетата ни ще премине през струята, която носи огромно количество прах и газове от опашката на кометата.

През март може да стане много драматично, предупреждава професор Бърнс.

Той също припомня, че преминаването на комета води до засилена поява на метеори, както и на метеорити.

Подобно нещо се е случило през 1833 г. след приближаването на комета. Тогава дъжд от метеорити са ударили Земята, като скоростта на потока е достигна 70 км/с и около 240 хиляди метеорита са паднали на нашата планета.

"Хората са мислели, че това е краят," подчерта той.

Според него хубавото е, че при взаимодействието на Земята с остатъчната следа, едва ли ще се появят метеорити, но голяма прашна буря иде, която може да причини големи вреди.

Възможно е прегряване или къси съединения, особено при висока влажност, когато прахът променя проводимостта си. Мощното статично електричество може да доведе повреди в микроелектроника, както и в смущения в комуникациите:

Прашните бури драстично намаляват ефективността на фотоволтаичните системи, водят до намалената видимост и повреди в двигатели.

Частици от прахта разнасят бактерии, гъбични спори и вируси на големи разстояния, може да лиши почвата от хранителни вещества.

3I/ATLAS беше открита в началото на юли 2025 г. харвардският учен Ави Льоеб, който каза, че поведението е различно от това на обикновените комети. Междузвездният обект прелетя най-близо до Земята на 19 декември 2025 г., сега лети към една от луните на Юпитер.

