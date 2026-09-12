Милионерите загърбиха яхти и диаманти. Харчат за други неща
Какво купува поколението, което забогатява от ракети и алгоритми
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Какво купува поколението, което забогатява от ракети и алгоритми
Идва кошмарна прашна буря
Има и удобни метеорологични условия за любителите астрономи с телескоп
Очаква се да минят покрай нас на 25 декември
В нощта срещу 13 август ще бъде тазгодишният пик на Персеидите – най-добрият за наблюдаване метеорен поток според Астрономическият календар
Учени търсят микродиаманти в Родопите, открили ги на 5 км от границата с България Софийският университет крие и доста потайности - някои от студентит...
София. Срещи на планети в небосклона, метеоритен дъжд и магнитно сияние могат да бъдат видяни през ясните нощи тази седмица, пише National Geografic....
София. Метеоритният поток Персеиди навлиза в атмосферата ни тази нощ. "Падащите звезди" ще се виждат, въпреки доминиращата небосклона Суперлуна, или п...
Палеонтоложка експозиция, метеорити и забавления за Детски панаир 6