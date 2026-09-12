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42 метеорита в Алма матер

42 метеорита в Алма матер

Учени търсят микродиаманти в Родопите, открили ги на 5 км от границата с България Софийският университет крие и доста потайности - някои от студентит...

04 януари | 21:45
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