Зуека вече е известен с друго име по света

"На запад съм известен с друго име", пошегува се Васил Василев-Зуека във Инстаграм. Той държи книга в ръце и сочи към иметго на автора, чието име е "Зуеко".

Много от последователите му се радват на майтапа, някои отбелязват, че така звучи по шопски.

Луис Зуеко е нашумял писател в Испания, а истинският му пробив идва през 2015 г. с "El castilloѝ" – мащабен разказ за строежа на замъка Лоаре. Книгата се превръща в бестселър с 24 издания в Испания и сериозен международен успех.

Зуека пък твори в страната на Сервантес чудни платна, а там живее с съпругата си Ани и синът им Стефан.

Картините му се разграбват като топъл хляб, но предимно от българи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com