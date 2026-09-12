Геолог бие тревога! Нова опасност у нас
Говори Стефан Велев
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Говори Стефан Велев
В България липсва реален мониторинг на опасните свлачищни райони
Идва кошмарна прашна буря
Колко са пещерите у нас
Притесни три държави с твърденията си
Генка Шикерова открай време си пада по екстравагантните мечти. "Като дете исках да стана геолог, а после - полицай. Тласкането на гюлето обаче ме слом...
Имаме запаси за 40 г. напред, но добивът трябва да е дейност на държавата, твърди геолог