Геолог бие тревога! Нова опасност у нас

Геологът Стефан Велев отправи предупреждение за опасност по АМ "Струма". По думите му активното свлачище в участъка между Перник и София вече представлява реален риск за магистралата.

Ето какво пише специалистът във Фейсбук:

"Магистрала „Струма", между Перник и София. Свлачището над пътя е активно. Свлачищната маса вече прелива над подпорната стена и е въпрос на време да достигне пътя.

Този участък е известен като свлачищен още преди строителството. Магистралата е изградена въпреки това, с подпорни стени като основна защита.

Резултатът - поредица срутвания през 2015, 2018, 2022, 2024 г.

Въпросът е дали ще продължаваме да укрепваме симптомите, или ще управляваме причините".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com