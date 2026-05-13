Ще тръгнат ли цените надолу? Прогнозата на експерт

Пакетът мерки срещу галопиращите цени, подготвен от "Прогресивна България", е една първа стъпка. Приемам го като началния сигнал за един по-дълъг мач. Сега има възможността стабилното парламентарно мнозинство да подходи различно към тази тема. Очакванията на хората са още утре да има ефект, който да е поевтиняване, което пък е най-трудното. Вече достигнали едни величини цените трудно се връщат назад. Тези мерки могат да работят само ако се мисли дългосрочно и ако бъдат съчетани с други мерки в други сектори. Това заяви Димитър Маргаритов в предаването "Денят започва" по БНТ.

Оценявам положително да се удължи действието на Закона за въвеждане на еврото в частта, в която КЗК може да контролира необоснованото поскъпване. Нека да видим дали най-накрая този Закон ще възпроизведе действия. Новите кризи, пред които сме изправени могат да бъдат овладени до някаква степен чрез този закон, добави той.

Втората мярка, която се предлага, е изменения в Закона за защита на конкуренцията. Там се пипа по-дълбоко - въвеждат се нови понятия, нови нелоялни търговски практики, които имат за цел да изместят оптиката върху взаимоотношенията между производителите и търговците, особено в големите вериги, посочи Маргаритов.

Третият момент, който е важен е въвеждането на "справедлива цена". Това е имиджово понятие, но идеята не е лоша. Ако предположим, че по-голямата част от търговците имат идея да са с лоялно поведение спрямо потребителите - това ще бъде един индикатор, който ще ги поставя от странната или на добрите, или на лошите, коментира Димитър Маргаритов.

