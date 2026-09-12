Ще тръгнат ли цените надолу? Прогнозата на експерт
Пакетът мерки срещу галопиращите цени, подготвен от "Прогресивна България", е една първа стъпка, каза Димитър Маргаритов
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Пакетът мерки срещу галопиращите цени, подготвен от "Прогресивна България", е една първа стъпка, каза Димитър Маргаритов
КЗП няма никаква възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като няма подобни правомощия
Той даде и добра оценка на КЗП през последните месеци
470 проверки, 450 нарушения. Какво означава това
Употребата е придобила епидемични размери, особено сред по-младите и подрастващите
Министерство на икономиката следи с особено внимание цената на хляба
Стана заместник-министър на икономиката
Няма конфликт, заяви Димитър Маргаритов
Конфликтът на интереси е между него и шефа на Комисията на защита на потребителите
За миналата година в комисията са постъпили 21 хиляди писмени жалби и сигнали
Търговецът трябва да е наясно какво е действащото законодателство
Таксуването на клиенти за ползването на тоалетна обаче е незаконно
Най-често проблемите са свързани с разреждане на алкохола с цел по-висока печалба
Наблюдава се спад на нарушенията, съобщи шефът на КЗП Димитър Маргаритов
През целия летен сезон в туристическите обекти инспекторите ще проверяват категоризацията
Предупреждението е на председателя на КЗП Димитър Маргаритов
През празниците ще има дежурни екипи на КЗП за проверки по сигнали за нарушения
Днес е международният ден за защита на потребителя
Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани нелоялна практика на търговец, който е продал на свой клиент демонстрационен телефон за нов...
Най-рискови за уязвимите групи потребители са секторите на телекомуникационните и финансовите услуги, както и на продуктите за подобряване на здравосл...