Общество

Големи промени с личния лекар. Досаден документ

Причината са съветите по телефона

Големи промени с личния лекар. Досаден документ
13 май 26 | 7:43
1572
Мира Иванова

Големи промени при личния лекар. Пациентите вече ще трябва предварително да подписват информирано съгласие в лекарски кабинет, за да могат да ползват дистанционни медицински консултации. Това предвиждат новите правила за телемедицината.

На практика промените ограничават досегашната практика лекарите да дават бързи съвети по телефон или чрез приложения като Viber и WhatsApp. Този начин на комуникация беше широко използван най-вече от хронично болни хора и пациенти, нуждаещи се от спешна, но не критична консултация.

Лекарите обаче реагират негативно на новите изисквания. Според тях допълнителната административна тежест ще затрудни работата им и може да прекъсне вече установени форми на бърза връзка с пациентите.

Педиатърът и зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова смята, че правилата трудно могат да бъдат приложени на практика, особено при възрастни хора и пациенти от отдалечени населени места.

По думите ѝ лекарите имат желание да използват телемедицина, но в момента условията не позволяват това да става по начина, описан в новите текстове.

Медиците предупреждават още, че ограничаването на дистанционните консултации може да се отрази негативно на лечението на хронично болни пациенти, които разчитат на бърза връзка със специалист.

Съсловните организации вече са изпратили възражения срещу промените, но твърдят, че засега институциите не са се съобразили с тях. Лекарите настояват за по-гъвкави правила, които да позволяват използването на технологиите без излишна бюрокрация в здравната система.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема здраве
Още от Общество
Коментирай
2 Коментара
дайте да дадем
преди 13 минути

А кой ще бъде отговорен за неадекватни съвети? Как пациентът ще бъде защитен от "лекарски грешки" по телефона или по Вайбър? Лакомията на лекарите, да взимат "пари по телефона" ще срине окончателно доверието "пациент-лекар"! А оттам и на цялата ни здравна система.

Откажи
FBI AND EUROPOL MUST TO ARREST TERRORISTS FROM WHO GENEVA TODAY
преди 3 минути

НЯМА ЛЕКАРИ В БЪлгария ..ИМА мед мафиоти следят ги като убиици. НА Първо място в света по убити с инсулти,инфаркти, рак,диабет, на второ по убити с SARS COV 19 от мед мафиоти начело с АНГЕЛ КУНЧЕВ СОФИЯ . 100% от лекарите са отровени с спец наркотици за безмилостен терор срещу народа. 98 % от лекарствата в аптеките са отровни. /мед мафия анти ЕВРОПА. ДОКТОРИ ЛЕКАРИ В БЪлгария НЯМА и не може да има. .. ДА СЕ БЛОКИРАТ 90% от разходите за медицинската мафия !!

Откажи