Големи промени с личния лекар. Досаден документ

Големи промени при личния лекар. Пациентите вече ще трябва предварително да подписват информирано съгласие в лекарски кабинет, за да могат да ползват дистанционни медицински консултации. Това предвиждат новите правила за телемедицината.

На практика промените ограничават досегашната практика лекарите да дават бързи съвети по телефон или чрез приложения като Viber и WhatsApp. Този начин на комуникация беше широко използван най-вече от хронично болни хора и пациенти, нуждаещи се от спешна, но не критична консултация.

Лекарите обаче реагират негативно на новите изисквания. Според тях допълнителната административна тежест ще затрудни работата им и може да прекъсне вече установени форми на бърза връзка с пациентите.

Педиатърът и зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова смята, че правилата трудно могат да бъдат приложени на практика, особено при възрастни хора и пациенти от отдалечени населени места.

По думите ѝ лекарите имат желание да използват телемедицина, но в момента условията не позволяват това да става по начина, описан в новите текстове.

Медиците предупреждават още, че ограничаването на дистанционните консултации може да се отрази негативно на лечението на хронично болни пациенти, които разчитат на бърза връзка със специалист.

Съсловните организации вече са изпратили възражения срещу промените, но твърдят, че засега институциите не са се съобразили с тях. Лекарите настояват за по-гъвкави правила, които да позволяват използването на технологиите без излишна бюрокрация в здравната система.

