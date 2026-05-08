Издирват като луди пътниците от ханта кораба. Проф. Аргирова се произнесе

Здравните власти по целия свят се надпреварват да открият десетки хора, слезли от круизен кораб преди откриването на огнище на хантавирус, както и всеки, който е бил в близък контакт с тях оттогава, съобщава BBC.

Световната здравна организация съобщи, че вече са потвърдени пет случая, включително три смъртни случая, след епидемия на холандския кораб MV Hondius.

Здравната агенция на ООН също така заяви, че епидемията не е началото на пандемия като Covid преди шест години, тъй като този щам на хантавирус се разпространява чрез „близък, интимен контакт“.

Но предвид инкубационния период на това заболяване - който може да бъде до шест седмици - е възможно да бъдат докладвани още случаи, заяви СЗО.

Съобщава се, че първоначално на борда на кораба са били около 150 пътници и екипаж от 28 държави, но десетки са слезли на остров Света Елена на 24 април.

Луксозният круизен кораб, управляван от Oceanwide Expeditions, започна пътуването си на 1 април в Ушуая, Аржентина, и се очаква да пристигне на Канарските острови в Испания на 10 май.

"Няма опасност от епидемия от хантавирус у нас, тъй като освен аржентинския щам „Андес“, заболяването не се предава от човек на човек. Въпреки това, инфекцията остава професионален риск за работещите на открито и в запрашена среда", коментира в Сливен вирусологът проф. д-р Радка Аргирова.

Най-застрашени от заразяване са горските работници, земеделците и хората, заети в поддръжката на складове и стари постройки. Вирусът се пренася чрез гризачи, а инфектирането става най-често при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Проф. Аргирова е категорична, че макар заболяването да е тежко за отделния индивид, липсва механизъм за масова епидемия.

„Недейте да мислите за епидемия. Няма условия за епидемия. Не може всички да погълнем замърсени храни или каквото е да е било, предмети някакви от такива животни. Това не е вирусът с капацитет да разгърне епидемия", каза още тя по bTV.

Според нея няма опасност. "Имаме всички случаи на хантавирусни инфекции. По света има в порядъка на хиляди, по света, и у нас има такива случаи. Това са хора, които обикновено, те знаят обаче как да се пазят. Това са хора, които работят в горски, малко по-диви места. Например могат да бъдат ловци, могат да бъдат ветеринарни лекари или техници, които се занимават с диви животни, отглеждат, и в тази среда, която е съвсем дива, така не подлежи на никаква санитарна обработка, може да се случи, ако не спазват съответната хигиена, което е най-важното. Може да се случи такова заразяване", заяви проф. Аргирова.

