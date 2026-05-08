14 мита за Тед Търнър

Направи революция в телевизията, жените бяха слабото му място

Един от най-влиятелните американски бизнесмени на 20-ти век си отиде на 6 май. Тед Търнър, основателят на CNN, направил голямата революция в телевизиите, остава символ на епохата, в която се преплитат медии, политика и лични амбиции.

Той е от онези забележителни и противоречиви личности, които сякаш са излезли от голям холивудски сценарий – неговите многобройни бизони, жени и медийни империи вървят заедно с щедрото му сърце и непримиримия дух.

Причината за смъртта му не е известна, но се знае, че той страдаше от прогресивна нелечима деменция още от 8 г., а през миналата година бе хоспитализиран с пневмония.

Част от митовете за невероятния му живот – бракът му с легендарната Джейн Фонда, конфликтите му с Доналд Тръмп, вече излязоха наяве, но други – остават загадка за следващите поколение.

Голямата му любов

Както в целия му живот, и голямата му любовта - към плаването, е свързано с жена. Наричат го яхтмен, печели Копа Америка, финалист е на регатата "Фастнет".

Това, което е малко известно е, че се запалва по този спорт благодарение на първата си жена - Джулия Гейл Ний. Тя е дъщеря на шампиона по ветроходство Хари Гейл Ний-младши, а двамата се запознават, докато Търнър учи в университета "Браун". Бракът им продължава едва 4 години, малко след като на едно събрание на „Младите републиканци“ Тед среща красивата стюрдеса Джейн Шърли Смит, с която прекарва следващите 20 години от живота си.

От първите си две жени Търнър има 5 деца, като всичките са ангажирани с неговите филантропски и екологични каузи. Най- големият му син - Теди Търнър се пробва преди години да стане сенатор, а малкият – Рет, днес е президент на Red Sky Productions, е кръстен на Рет Бътлър от „Отнесени от вихъра“.

Почти президент

Преди 28 години Тед Търнър не само обяви, че обмисля да се кандидатира за президент на САЩ, но дори е подготвил 75 милиона долара за кампанията си. Заради огромното си влияние в медиите и активната си обществена позиция по всички парливи теми, още преди официалната кандидатура тръгна мълвата – той е почти президент.

Месеци по-късно, съвсем изненадващо, той обяви че няма да влиза в политиката, а по-късно стана ясно, че причината е жена му – легендарната Джейн Фонда, с която той живя последните 10 години на миналия век.

Самият той призна в интервю, че е бил „много сериозен“ в намеренията си да влезе в надпреварата за Белия дом. Но споделя, че Джейн Фонда му е поставила категоричен ултиматум - не е искала да бъде „първа дама“ и го е предупредила, че ако реши да се кандидатира, ще го напусне.

Освен личните причини, обаче имаше и други обстоятелства, които правеха кандидатурата му сложна. По това време той бе вицепрезидент на Time Warner след сливането с неговата компания TBS. Работата му в корпоративния свят изискваше пълно внимание, а по-късното сливане с AOL, което той нарече катастрофа, допълнително усложни финансовото му състояние.

Нещо повече – заради честите скандални изказвания, той получи прякора „Устата на Юга“. Омразата му към религията щеше да взриви голяма част от американските избиратели.

Приятелството с Тръмп

Приятели или опоненти са били Тръмп и Търнър? След кончината на телевизионния магнат, американският президент написа, че Търнър е бил не само негов приятел, но и „винаги до него, когато е имал нужда“. Твърди също така, че Търнър не е харесвал сегашната CNN. Отношението на Тръмп към настоящите собственици - Warner Bros. Discovery, не е изненада. Той отдавна критикува управлението на компанията майка, която притежава CNN от 2022 г. насам, защото смята, че под тяхно ръководство телевизията е загубила своята обективност и е станала твърде идеологизирана.

В същото време той похвали бъдещите собственици - семейство Елисън, които притежават Paramount Skydance). Нарече ги „прекрасни хора“, защото отдавна е в отлични отношения с милиардера Лари Елисън, който приключва сделката за придобиване на Warner Bros. Discovery срещу 110 милиарда долара.

Въпреки твърденията на Тръмп, много негови врагове посочват, че Тед Търнър през годините е бил известен със своите либерални възгледи и критики към Тръмп, като дори е подкрепил Хилари Клинтън през 2016 г. Истината обаче я знаят само двамата милиардери, които имат стари отношения и познанство още от 80-те години на миналия век.

Съветът към Горбачов

Знае се, че Тед Търнър и съветският лидер по време на перестройката Михаил Горбачов бяха изключително близки приятели в продължение на 40 години. Търнър често посещавал Русия и бившия СССР, като визитите му са били свързани както с амбициозни спортни проекти, така и с дипломатически и бизнес инициативи. Твърди се, че първата им среща е била през 1984 г., когато Търнър предложил на Москва идеята си за „Игрите на добра воля“. Тогава, той е разочарован от взаимните бойкоти на Олимпийските игри в Москва (1980) и Лос Анджелис (1984) и иска да събере американските и съветските атлети на едно място.

В спомените си Горбачов разказва как на въпроса как се става милионер, Търнър му отговорил - когато държиш разходите да са по-малко оп приходите.

Малко преди разпадането на СССР, Търнър посещава Москва заедно с бъдещата си съпруга Джейн Фонда. Любопитен факт е, че Горбачов прекарал по-голямата част от времето в разговори с Фонда, а Търнър по-късно се шегува, че половин час гледал гърба на Горбачов.

Малко известен факт е, че Търнър се запознава с Путин по време на третото издание на Игрите на добра воля, които се провеждат в Санкт Петербург в средата на 90-те години. Тогава бъдещият президент е заместник-кмет на града – домакин на събитието. През май 2000 г. Търнър става първия западен бизнесмен, който влиза в Кремъл, за да поздрави новия президент Путин.

Любимият политик

Не е Горбачов, както се твърди. Това е бившият германски канцлер Хелмут Кол. Двамата споделяли дълго време обща визия за обединена Европа и края на Студената война, но историята им има и доста любопитна кулинарна страна.

Търнър казва, че при една от срещите им в Германия, Кол го поканил на вечеря, която продължила часове. Търнър, който по принцип бил много нетърпелив, бил изумен как Кол можел да обсъжда сериозна световна политика, докато консумирал огромни количества традиционна германска храна -наденички и картофи.

Издържал, защото срещата му била много важна. Искал да лобира пред Кол за разширяването на CNN в Европа. След години призна, че Кол е бил един от малкото европейски лидери, които веднага разбрали силата на 24-часовите новини като инструмент за демокрация в бившия Източен блок.

Тайната на развода с Фонда

„Той нахлу в живота ми – разкошен, романтичен, дързък пират. Той се нуждаеше от мен. Никой никога не ме е карал да разбирам, че някой има нужда от мен. Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност, беше ненадминат стратег. Обичах го с цялото си сърце, както никого другиго“. Това признание направи актрисата часове след смъртта на Търнър. Но любовта върви заедно с болката.

В своята автобиография "My Life So Far", Джейн Фонда разкрива шокиращ детайл - само един месец след сватбата им през 1991 г., тя разбира, че Тед ѝ изневерява. Тя описва инцидент, при който го удря по главата с мобилния телефон след като научава за предателството му.

Но това е само част от момента на пълното раздразнение. Решение за раздялата тя взима през 1998 г., когато става християнка. Тя прави това тайно от Тед, знаейки неговото крайно негативно отношение към религията. Той често нарича християнството „религия за губещи“. Когато му казва, той е вбесен и следва огромен скандал. Капката, която прелива чашата на брака, е желанието му да влезе в политиката, която тя категорично отхвърля.

Истината , че Тед Търнър е труден за брак. След развода им през 2001 г., той признава, че има нужда от „постоянна компания“. Дори в късните си години той поддържаше необичаен начин на живот, като се срещаше с четири различни жени едновременно, по една за всяка седмица от месеца, за което те знаеха една за друга.

Бизоните – мисия или бизнес

Мисията на Тед Търнър за спасяването на бизоните е сред най-впечатляващите части от неговия живот. Всичко започва от детска мания, която се превръща в мащабен екологичен проект. Още като малко момче Тед чете книги за „Дивия запад“ и е шокиран от историята за почти пълното изтребление на тези животни. Обещава си, че ако някога забогатее, ще направи нещо, за да ги върне.

Първите стъпки прави, след като купува ранчо в Южна Каролина. Започва скромно — купува само три бизона. Скоро осъзнава, че за да спаси вида, му трябва пространство. Започва да изкупува огромни територии в Монтана, Небраска и Ню Мексико. Днес Тед Търнър притежава над 2 милиона акра земя и стадо от около 50 000 бизона. Това е най-голямото частно стадо в света.

Бизнес логиката му обаче скандализира природозащитниците. Той създава веригата ресторанти "Ted’s Montana Grill", където основното ястие е бургер от бизонско месо.

Вярва, че ако едно животно няма икономическа стойност, никой няма да инвестира в неговото дългосрочно опазване. И че като създава пазар за месо от бизони, той стимулира и други фермери да отглеждат тези животни. Така видът вече не е застрашен от изчезване.

Държава в държавата

Много пъти Търнър е казвал, че най-добре се чувства в ранчото си. Особено в Ню Мексико, което се нарича „Вермехо Парк“ (Vermejo Park Ranch).

То е с около 2400 квадратни километра (590 000 акра), което като територия е повече от Люксенбург, Мавриций или Сингапур. Почти 5 пъти по-голямо е от София.

Малко се знае, че на територията му има заснежени върхове, които са част от Скалистите планини, както и над 30 езера. Там живеят хиляди бизони, лосове, мечки, пуми и редки видове рисове. Търнър го използваше, за да възстанови популацията на изчезващата пъстърва "Rio Grande cutthroat trout" и на мексиканския сив вълк.

Днес повечето от земите му са прехвърлени в тръстове, управлявани от петте му деца. Те са подготвяни десетилетия да продължат неговата мисия.

Много се говори, че Търнър е най-големият частен земевладелец в Северна Америка (разбира се, след Джон Малоун). Тед обаче не купуваше земя, за да печели от препродажба, а за да я „извади от пазара“ и да я върне на природата.

Първият милион

Историята на първия му бизнес и милион е истинска гръцка трагедия, включваща самоубийството на баща му.

Тед Търнър не е мечтаел за билбордове и реклама, с каквото се занимавал баща му. Като млад е бил бунтар и е искал да учи класическа литература и гръцки език в университета „Браун“.

Ед Търнър обаче бил суров и властен човек. Изпратил му гневно писмо, в което казал, че класическото образование е „загуба на време“ и го принудил да учи икономика.

По-късно Търнър бил изключен от университета (заради жена в стаята му) и след това се върнал да работи за баща си, макар и без особен ентусиазъм.

Ед Търнър по това време бил взел голям кредит заради нови билбордове и изпадал в паника, че може да загуби всичко. В момент на дълбока депресия и страх от провал, продал основната част от бизнеса си на безценица, а няколко дни по-късно се самоубил с пушка.

Тед Търнър бил само на 24 години. Вместо да се предаде, той правил нещо немислимо – убедил купувачите на бащиния си бизнес да развалят сделката, заплашвайки ги, че ще запали билбордовете им, а после спасил бизнеса и го разраснал.

Как се създаде CNN

Твърди се, че Тед бил бизнесмен по душа и е създал телевизията заради успешен план. Истината е, че смъртта на баща му го превръща в находчив предприемач. Търнър прекарва целия си живот в опит да докаже, че е по-успешен от него, за да не завърши като него. Този психологически мотив е и двигателят за създаването на телевизията и всичко останало. Търнър често е казвал, че успехът му е резултат от несигурност.

Конкретният мотив на Тед Търнър за създаването на CNN не е бил просто бизнес план, а по-скоро комбинация от неговото нетърпение и едно специфично събитие, което му доказало, че традиционната телевизия е счупена.

Търнър забелязал, че хората трябва да чакат до 18:30 ч., за да гледат вечерните новини на големите мрежи (ABC, CBS, NBC), или да чакат сутрешните вестници. Тогава си казал: „Новините не се случват само в 18:30 ч. Те се случват постоянно.

Историята за края на света

Търнър не е бил просто визионер, той е бил и хазартен играч. Бил е един от първите, които разбрали силата на сателитното излъчване.

Когато решил да качи сигнала си на сателит, което му позволило да излъчва в цяла Америка, а после и в света, конкурентите го нарекли „луд“. Наричали CNN и Chicken Noodle Network – „Мрежа за пилешка супа“ и били убедени, че ще фалира за 6 месеца, защото „никой не иска да гледа новини по цял ден“.

При старта на CNN на 1 юни 1980 г. Търнър казва: Ние няма да спрем да излъчваме, докато светът не свърши. Ще бъдем тук, ще го отразим на живо и това ще бъде последният ни репортаж.

Той дори заръчал на екипа си да подготви специален запис на военен оркестър, свирещ химна „Nearer, My God, to Thee“, който да бъде пуснат точно в момента на Апокалипсиса. Записът действително съществувал в архивите на CNN десетилетия наред.

Тезата, че Търнър искал просто да прави пари, издиша. Той е искал влияние. Затова и когато CNN стартира, той казал на служителите си: „Аз не се състезавам с другите телевизии. Аз се състезавам с Ню Йорк Таймс.“

Минус 1 милиард долара

Историята с дарението на Тед Търнър за ООН е един от най-великите жестове в историята на филантропията, не само заради сумата от 1 милиард долара, но и заради начина, по който се случва.

Търнър взема решението буквално в движение. Той е поканен на вечеря на Асоциацията на ООН в Ню Йорк. Докато пътува в лимузината към събитието, той пресмята, че богатството му се е увеличило главоломно заради акциите на Time Warner.

Когато излиза на трибуната, вместо стандартна реч, обявява, че ще даде 1 милиард долара. Залата замлъква. Дори представителите на ООН са в шок, защото никой не е бил предупреден.

По-късно Търнър признава, че е забравил да каже на жена си -Джейн Фонда, и на счетоводителите си. Когато се прибира, Джейн го пита как е минала вечерта, а той отговаря: „Добре, дадох милиард на ООН“.

Истината е, че по това време правителството на САЩ, под натиска на републиканците, отказва да плати членския си внос и дълговете си към ООН. Търнър е вбесен от това и решава да направи дарението.

Това, което малко се знае, е че Търнър използва това дарение и за да предизвика другите милиардери. Публично критикува Бил Гейтс и Уорън Бъфет, че са стиснати. Смята се, че именно този агресивен жест на Търнър е вдъхновил двамата по-късно да създадат кампанията Giving Pledge и да дарят по-голямата част от богатството си.

Тройното препятствие

Днес богатството на Тед Търнър е оценено на 2,4 милиарда долара. Но не винаги той е бил във финансов комфорт. През три ключови периода в живота си е бил на ръба на пълното финансово рухване. Неговият живот е пример за това как един човек може да рискува всичко и да оцелее.

Когато наследява фирмата на баща си, всички я смятат за "потъващ кораб". Стартирането на CNN е било огромен финансов риск, който почти го унищожава.

В началото телевизията губи по 2 милиона долара на месец.

През 1986 г. той прави най-голямата си грешка — купува студиото MGM за 1,5 млрд. долара, затъвайки в колосални дългове. За да спаси компанията си от фалит, той е принуден да продаде по-голямата част от MGM обратно само месеци по-късно, но успява да запази най-ценното — филмовата библиотека, включително „Отнесени от вихъра“, която по-късно го прави мултимилиардер.

Голямата мистерия

Връзката на Тед Търнър с комунизма е една от най-големите мистерии в биографията му. Някои го наричат „полезен идиот“ на КГБ, други - „червеният милиардер“. Трети смятат, че това е част от фанатичния му стремеж към световен мир.

Приятелството с кубинския комунист Фидел Кастро е шокирало много американци. Двамата ходели в Куба на лов за патици и риболов. Търнър го наричал „човек на народа“ и „адски добър събеседник“. Веднъж дори казал, че Кастро не е диктатор, а просто човек, който иска най-доброто за страната си.

Десните политици в САЩ го обвинявали, че подкопава външната политика на Белия дом и легитимира съветския режим, докато той твърдял, че просто иска да сближи хората чрез Игрите на добра воля. Загуби над 100 милиона долара от тях, но продължи да ги смята за най-важното си постижение за мира.

В CNN Търнър беше забранил да се използва думата „чужд“ (foreign) в новините. Вярваше, че всички сме жители на планетата Земя. Това му доведе обвинения, че CNN е антиамериканска и прокомунистическа, защото не заема страната на САЩ в конфликтите.

Търнър даваше смело трибуна на лидери като Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, което според критиците му беше чиста пропаганда в полза на враговете на Запада.

Търнър често критикуваше американския капитализъм като „алчен“ и „разрушителен за природата“. Той се възхищаваше на плановата икономика и така си спечели етикета „социалист“.

Комунист ли наистина беше Търнър? Дали връзката му с диктаторите беше само защото вярваше, че ако разговаряш с врага, той спира да ти бъде враг?

Самият Горбачов веднъж каза за него: „Тед е повече комунист от мен, защото вярва, че може да промени света само с добра воля.“

Какво точно е имал предвид, никога няма да разберем.

