Убиха сина на главния преговарящ от "Хамас"

При израелски въздушен удар е загинал синът на Халил ал Хая, главния преговарящ от страна на палестинската въоръжена групировка "Хамас" в преговорите с посредничеството на САЩ, за бъдещето на Ивицата Газа, предаде "Ройтерс". Агенцията се позовава на висш представител на групировката.

Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на "Хамас" за гарантиране на примирието с Израел, предава NOVA.

Азам ал Хая, чийто баща е един от лидерите на "Хамас", е починал днес от раните си, получени снощи при израелска атака, съобщи висшият представител на групировката Басим Наим. Той е четвъртият загинал при израелски удари син на лидера на "Хамас" в изгнание.

Израелските сили не са отговорили за момента на искане за коментар.

Хилил ал Хая, който има седем деца, и бил обект на множество израелски опити да бъде убит. При израелски удар в Доха миналата година, насочен срещу ръководството на "Хамас", загина един от синовете му. Тогава самият Халил ал Хая оцеля. Още двама от синовете му са убити при предишни израелски нападение срещу него през 2008 г. и 2014 г.

