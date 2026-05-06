Естрадната икона на България, издъхнала на Гергьовден

Преди пет години, на тази дата, издъхна неочаквано ангелогласната певица Ваня Костова. Ваня Костова отлетя, за да свети на небето, но останаха нейните прекрасни песни и до днес звучат от всеки ъгъл на Бургас. Гласът ѝ остава в златния фонд на българската поп музика.

Ваня Костова беше "гласът" на група "Тоника СВ" през 80-те години с хитове като "Приятели", "Очакване за пролет" и "Конникът".След 1986 г. тя продължи със зашеметяващи самостоятелни изяви, изпълнявайки песни по стихове на велики поети като Петя Дубарова.

През годините тя остана символ на доброта и талант, като често участваше в благотворителни инициативи и пееше с цялото си сърце за своята публика.

В памет на певицата се организират събития. През юни т.г. в Етнографски комплекс „Дамасцена“ са предвидени културни прояви, които почитат нейното наследство.

Продуцентът и основателят на групата композиторът Стефан Диомов започва усилено да пише свои и да предлага песни и от други автори. Така през 1981 г. Ваня изпява първата си песен като професионална певица заедно с „Тоника СВ“ – „Приятели“ по музика на Стефан Диомов и текст на Георги Белев. Тази песен впоследствие печели ТВ конкурса „Мелодия на годината '81“.

Популярността на „Тоника СВ“ бързо расте благодарение на Българската телевизия и Българското радио, които излъчват техни песни постоянно. През 1982 г. е издаден и първият албум на групата, озаглавен „Приятели“.

Ваня Костова участва на всички митинги на СДС, за да подкрепи Синята идея. През 1992 г. Българската телевизия заснема музикален филм за Ваня Костова, озаглавен „Дом от мечти“. На „Мелодия на годината '92“ Ваня се представя с баладата „Рождество“.

Ваня Костова е единствената българска поп певица, която изпълнява автентични народни песни с невероятно майсторство. Народните песни, които знае, са повече от естрадните, с които е известна. Някои от тях са „Бела съм бела юначе“, „Калиманку денку“, „Хей, поле широко“, „Лале ли си, зюмбюл ли си“, „Петко Ради пръстен даде“, „Великената хубост“ и други.

През 2015 г. след изгладени отношения с колегите си отново се събира с „Тоника-СВ“, с които участват на бенефисния концерт на Стефан Диомов – „Хайде заедно“. Следват много участия и концерти с групата във Варна, Бургас, София, Плевен, Пловдив и др.

През лятото на 2018 г. „Тоника-СВ“ участва в рецитала на „Бургас и морето“ в памет на композитора Тончо Русев с песента му „Нощна песен“. Успоредно с участията си с „Тоника-СВ“, Ваня Костова продължава изключително и соловата си кариера. През септември влиза в къщата на Vip Brother, където завършва на шеста позиция. През декември същата година участва самостоятелно и с „Тоника-СВ“ в концерта „Бяла Коледа“ в Бургаската опера.

