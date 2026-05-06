Учени стреснаха с прогнозата за Черно море

Черноморският регион може да се затопли с до около 4°C към 2070 г., а това вероятно ще доведе до по-чести и по-силни екстремни метеорологични явления, посочват турски учени, цитирани от Анадолската агенция.

Според Баръш Йонол от факултета по аеронавтика на Истанбулския технически университет, по-високите температури вероятно ще доведат до по-интензивни валежи, защото топлият въздух задържа повече влага.

Изследването, изготвено съвместно с докторанта Мехмет Баръш Келебек и Фулден Батибениз от Университета в Берн, разглежда климатични сценарии при високи въглеродни емисии. В него се сравняват данни от периода 2005–2014 г. с прогнози за 2061–2070 г.

Проучването, продължило две години, се фокусира върху краткосрочните прогнози за интензивни валежи, горещи вълни, намаляваща снежна покривка и сезонни промени във валежите в страните от Черноморския басейн, района на Мраморно море, части от Егейско море, Централен и северната част на Източен Анадол.

Според заключенията температурите в басейна могат да се повишат с между 2 и 4 градуса през зимата, с около 2,5 градуса през пролетта, с 3 градуса през лятото и с между 1,5 и 2,5 градуса през есента, допълва Bulgaria ON AIR.

Най-рязко се очаква да се затопли Източен Анадол, където в някои райони максималните температури потенциално може да се повишат с до 7 градуса през март.

Един от най-значимите ефекти от затоплянето е очакваното удължаване на горещите вълни. Докато в момента подобни явления траят между 5 и 10 дни в годината, според прогнозите продължителността им може да достигне 50-55 дни годишно.

Снегът се очаква да намалее с около 20 процента през пролетта, а максималната снежна покривка на някои райони с голяма надморска височина може да намалее от 125 на 80 см.

Проучването показва двоен риск от суша и наводнения. Летните валежи в района на Мраморно море и западното Черноморие се прогнозира да намалеят с над 50 процента, докато зимните валежи може да се увеличат с до 20 процента в някои региони.

