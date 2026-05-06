Шок в съда: Бивша шефка в OpenAI разкри как Илон Мъск станал баща на децата ѝ

Бивш член на борда на OpenAI разкри как необичайната ѝ лична връзка с Илон Мъск е довела до раждането на четири негови деца, съобщава BBC.

Шивон Зилис е дала продължителни показания във федерален съд в Оукланд в сряда като част от делото на Мъск, с което той се опитва да спре трансформацията на OpenAI в компания с комерсиална цел.

Основната тема на разпита е била ролята на Зилис в ранните разговори с Мъск около превръщането на компанията в печеливша структура, както и отношенията им покрай работата ѝ за него и OpenAI.

„Все още много исках да стана майка, а по това време Илон направи предложение и аз приех“, казва Зилис пред съда. По думите ѝ Мъск предложил да бъде донор на сперма.

„Тогава той насърчаваше всички около себе си да имат деца и беше забелязал, че аз нямам. Предложи да направи дарение“, разказва тя.

Зилис има над 15 години опит като рисков инвеститор в Силициевата долина и е заемала ръководни позиции в Tesla и невротехнологичната компания Neuralink.

Тя се присъединява към OpenAI като съветник през 2016 г., малко след основаването на компанията, и именно тогава за първи път се среща с Мъск.

Заради ролите си в компаниите на милиардера и в OpenAI, включително като директор в борда между 2020 и 2023 г., Зилис е ключов свидетел по делото.

Адвокатите на OpenAI намекват, че тя е предавала информация на Мъск след напускането му на компанията през 2018 г. Мъск е сред съоснователите на OpenAI и един от ранните ѝ дарители.

Зилис признава, че двамата са имали „еднократна“ романтична връзка преди около десет години, но около 2020 г., когато Мъск предлага да стане баща на децата ѝ, вече не са били интимни партньори.

Тя обяснява, че е имала здравословни проблеми, които променили първоначалните ѝ планове за „традиционен“ семеен живот – брак и деца с романтичен партньор.

Първоначално двамата не планирали Мъск да бъде активен баща в живота на първите две деца, а бащинството му трябвало да остане „строго поверително“.

Днес обаче милиардерът участва активно в живота на четирите им деца, като по думите на Зилис прекарват по няколко часа седмично заедно като семейство.

Тя разкрива още, че именно споразумението за конфиденциалност е причината първоначално да не каже на изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман, че близнаците, които ражда през 2021 г., са деца на Мъск.

Алтман научава истината година по-късно, когато Зилис разбира, че Business Insider подготвя материал по темата.

Въпреки това Алтман и президентът на OpenAI Грег Брокман искали тя да остане в борда на компанията. Зилис твърди, че тримата са запазили приятелски отношения поне до 2023 г.

В съдебната зала бяха показани имейли и текстови съобщения между Зилис, Алтман, Брокман и Мъск, свързани с идеята OpenAI да се откаже от чисто нестопанския си модел.

Още през 2017 г. ръководството на компанията смятало, че за да расте и да привлича милиарди долари инвестиции, OpenAI трябва да се насочи към по-комерсиална структура.

Брокман и съоснователят Иля Суцкевер настоявали компанията да стане B Corp – форма на бизнес, който преследва печалба, но и обществена мисия.

От имейлите става ясно, че Мъск е искал по-голям контрол върху OpenAI чрез допълнителни места в борда и дори е предлагал компанията да стане част от Tesla като дъщерно дружество тип B Corp.

По думите на Зилис подобен ход „щял незабавно да реши проблема с финансирането“.

В крайна сметка Алтман, Брокман и Суцкевер не успяват да постигнат споразумение с Мъск, най-вече защото категорично не искали той да контролира работата на OpenAI, става ясно от имейл на Зилис, показан в съда.

По-рано тази седмица Брокман коментира пред съда участието на Зилис в OpenAI след напускането на Мъск с думите: „Доверявахме ѝ се, че ще държи конфликта с Илон под контрол.“

Зилис напуска борда през март 2023 г., когато Мъск стартира xAI – компания за изкуствен интелект, разработваща чатбот, конкурент на ChatGPT.

Илон Мъск има поне 14 деца от различни връзки, според публично известната информация към 2026 г.

Сред майките на децата му са:

Джъстин Мъск – първата му съпруга, с която има шест деца

Граймс – с нея има три деца

Шивон Зилис – четири деца

Има и информация за още деца от други жени, появила се в американски медии през последните години.

