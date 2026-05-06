Том Ханкс и жена му Рита разкриха тайната на брака си

Рита Уилсън разкри неочакваната „тайна“ зад дългия си и щастлив брак с Том Ханкс. Актрисата, която е омъжена за холивудската звезда вече 38 години, с усмивка признава, че според нея една от рецептите за успешна връзка е… споделената баня.

„Това е мястото, където изхвърляш напрежението от деня, смееш се, говориш за плановете си и просто си заедно“, казва тя в интервю за People. Според Уилсън обаче зад шеговития отговор стои нещо много по-дълбоко – споделените ценности, постоянната комуникация и способността двама души да се развиват заедно през годините.

Двамата се запознават още през 1981 г. на снимачната площадка на сериала „Bosom Buddies“, а през 1988 г. сключват брак. Актрисата е убедена, че истинската сила на една връзка е в ангажираността и избора всеки ден да продължаваш да бъдеш до човека до себе си, дори когато и двамата се променят с времето.

Рита Уилсън, известна с българския си произход, говори откровено и за тежките моменти в живота си. Тя признава, че диагнозата рак на гърдата и последвалата мастектомия са променили начина, по който гледа на тялото си. Актрисата споделя, че след раждането и кърменето на децата си изпитвала огромно възхищение към силата на женското тяло, а загубата на част от него след болестта била емоционално изпитание.

Признава, че е благодарна, че след мастектомията е успяла да се подложи на реконструктивна операция. И дори в тежкия момент не загубила чувството си за хумор. „Обичам да казвам, че най-накрая пристигнах в Холивуд - вече имам импланти“, шегува се актрисата.

Том Ханкс също гледа с усмивка на дългия им брак. Още през 2023 г. двамата се пошегуваха, че знаят „тайната“ на успешната връзка, но няма да я разкрият. „Ще ви я продадем поотделно за 17 милиарда долара“, пошегува се звездата от „Братя по оръжие“.

