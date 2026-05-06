Пернишкият бизнес се събра

Градският парк в Радомир се превърна в притегателна точка за жителите и гостите на целия Пернишки регион, които се събраха, за да отбележат Гергьовден с мащабно изложение на производители и занаятчии. Под наслов „Заедно на Гергьовден“, събитието съчета почитта към старите майстори с модерния стремеж към чиста и здравословна храна.

Историята „оживя“ на Алеята на занаятите

Един от най-атрактивните акценти на изложението беше щандът на Общинския исторически музей. На него бяха изнесени част от експонатите на прочутия комплекс „Стоьова къща“, разказващи за емблематичните за Радомир бозаджийски и саяджийски занаяти. Директорът на музея, Евгения Атанасова, сподели пред БТА, че целта е била всеки минувач буквално да се докосне до старинните уреди и да научи как се е произвеждала славната радомирска боза в миналото. За най-малките и творчески настроените гости беше организирана работилница за плетене на гергьовски венци от свежи полски цветя.

Вкусът на природата без компромиси

Наред с традициите, „Алеята на производителите“ предложи и поглед към съвременното екологично производство. Диана Стефанова от магазин „Изобилие“ представи продукти, които връщат вярата в истинската храна – месни деликатеси, натурални сокове и напитки, приготвени в малки семейни цехове. Ключовото тук е липсата на изкуствени консерванти, захар и нитритна сол, което привличаше почитателите на здравословния начин на живот.

Овцевъдството – коренът на българския поминък

Читалище „Бъдник 2024“ добави образователен и носталгичен нюанс към празника, представяйки пълния цикъл на овцевъдството. Председателят на читалището, Васил Джоргов, напомни на присъстващите, че именно отглеждането на овце е било гръбнакът на поминъка в региона векове наред. Посетителите имаха възможност да видят не само крайните продукти, но и инструментите, свързани с преработката на вълна и мляко.

Празникът в Радомир за пореден път доказа, че традициите са най-силни, когато се споделят, а Гергьовден остава времето, в което общността се обединява около корените и надеждата за плодородна година.

