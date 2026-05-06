Ето къде празнуват днес три в едно

На днешния 6 май, когато цяла България почита св. Георги Победоносец, родопското село Баните отбелязва своя най-голям празник – Деня на общината и на минералната вода. Известно като един от най-значимите балнеоложки центрове у нас, Баните събра стотици жители и официални гости, за да почете своите традиции и природни богатства.

Балнеолечение сред чист въздух и гостоприемство

Празникът бе открит официално от областния управител на Смолян Зарко Маринов, който подчерта, че общината заслужено се е утвърдила като една от най-привлекателните СПА дестинации в страната. Според него успехът на курорта се дължи на уникалното съчетание между лековитите минерални извори, кристалния планински въздух и модерната инфраструктура.

„Истинското очарование на Баните обаче са неговите жители. Тяхното трудолюбие и пословично гостоприемство са реалната сила, която предопределя бъдещето на този край“, заяви Маринов пред събралото се множество. Сред официалните гости на събитието бяха още заместник областният управител Даниел Делибашев и народният представител д-р Красимир Събев.

Признание за заслуги: Новите почетни граждани

Кулминацията на официалната част бе церемонията по връчване на отличията на Община Баните, присъдени с решение на Общинския съвет. Званието „Почетен гражданин на Баните“ получи д-р Здравко Николов. Високото отличие му бе присъдено за изключителния му принос в сферата на медицината и за дългогодишните му усилия за подобряване на здравното обслужване в региона.

Общината почете и други изявени личности със Златен плакет. Сред наградените са Росен Деянов – първият демократично избран кмет на Баните, както и Димитър Бакалов, познат на местната общност като уважаван педагог и туроператор, допринесъл за популяризирането на региона.

Празникът продължава с богата фолклорна програма, която напомня, че в сърцето на Родопите традициите не просто се спазват, а се превръщат в мост между поколенията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com