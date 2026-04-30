Бургас посреща мощи на свети великомъченик Георги Победоносец

В Бургас ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедрален храм „Свв. Кирил и Методий“ по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Високопреосвещения митрополит на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит.

Честната ръка на светеца ще бъде донесена от архимандрит Игнатий – игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост“ в Палеохори, Гърция.

Програма за посещението:

10–11 май – гр. Бургас

10 май (неделя)

Катедрален храм „Свв. Кирил и Методий“

• 17:30 ч. – Посрещане на светите мощи и архиерейска вечерня с петохлебие

11 май (понеделник)

Катедрален храм „Свв. Кирил и Методий“

• 09:00 ч. – Архиерейска света литургия

Светите мощи ще останат за поклонение до 14:00 ч.

