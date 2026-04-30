Общинският съвет на Казанлък не е трибуна за политическа агитация

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова заяви категорична позиция по време на днешната сесия на Общинския съвет, подчертавайки, че управлението на общината се ръководи от принципите на прозрачност, законност и устойчиво развитие – в услуга на гражданите и с фокус върху дългосрочните резултати.



В отговор на отправените политически внушения, тя акцентира върху значението на обективните показатели за обществено доверие, каквито са резултатите от последните парламентарни избори. Данните очертават ясна картина както на областно ниво в Стара Загора, така и в самия Казанлък.



В областта втора политическа сила е ГЕРБ с 18 026 гласа, следвана от ПП–ДБ с 10 883 гласа и ДПС с 9 146 гласа. Възраждане остава с 6 693 гласа, което я поставя след основните политически сили по най- ниско ниво на подкрепа.



На местно ниво в Казанлък тенденцията се запазва. ГЕРБ отново има водеща позиция с 4 237 гласа, при 2 322 за ПП–ДБ и 2 270 за ДПС. Подкрепата за „Възраждане“ е значително по-ниска – 1 387 гласа, което ясно показва разликата в общественото доверие.



Индивидуалните резултати също потвърждават тази картина. Кандидатът на „Възраждане“ Калин Калинов получава общо 161 гласа, а Иван Лапчев от ПП–ДБ – 393 гласа от гласовете в цялата област, което е изключително ниска подкрепа на фона на общия брой гласували.



„Гражданите дават най-точната оценка чрез своя вот. Именно това доверие е основата, върху която изграждаме политиките си“, подчерта Стоянова.



В заключение тя заяви, че екипът на Община Казанлък ще продължи да следва последователна политика на откритост и отговорност, като се ръководи от реалните резултати и интереса на местната общност, а не от краткосрочни политически внушения.

