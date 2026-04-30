Общинският съвет на Казанлък не е трибуна за политическа агитация
30 апр 26 | 14:29
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова заяви категорична позиция по време на днешната сесия на Общинския съвет, подчертавайки, че управлението на общината се ръководи от принципите на прозрачност, законност и устойчиво развитие – в услуга на гражданите и с фокус върху дългосрочните резултати.

В отговор на отправените политически внушения, тя акцентира върху значението на обективните показатели за обществено доверие, каквито са резултатите от последните парламентарни избори. Данните очертават ясна картина както на областно ниво в Стара Загора, така и в самия Казанлък.

В областта втора политическа сила е ГЕРБ с 18 026 гласа, следвана от ПП–ДБ с 10 883 гласа и ДПС с 9 146 гласа. Възраждане остава с 6 693 гласа, което я поставя след основните политически сили по най- ниско ниво на подкрепа.

На местно ниво в Казанлък тенденцията се запазва. ГЕРБ отново има водеща позиция с 4 237 гласа, при 2 322 за ПП–ДБ и 2 270 за ДПС. Подкрепата за „Възраждане“ е значително по-ниска – 1 387 гласа, което ясно показва разликата в общественото доверие.

Индивидуалните резултати също потвърждават тази картина. Кандидатът на „Възраждане“ Калин Калинов получава общо 161 гласа, а Иван Лапчев от ПП–ДБ – 393 гласа от гласовете в цялата област, което е изключително ниска подкрепа на фона на общия брой гласували.

„Гражданите дават най-точната оценка чрез своя вот. Именно това доверие е основата, върху която изграждаме политиките си“, подчерта Стоянова.

В заключение тя заяви, че екипът на Община Казанлък ще продължи да следва последователна политика на откритост и отговорност, като се ръководи от реалните резултати и интереса на местната общност, а не от краткосрочни политически внушения.

Автор Никол Симова
