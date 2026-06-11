УНИЦЕФ: Община Казанлък осигурява добър достъп до образователни, здравни и социални услуги

Община Казанлък разполага с добре развита система от образователни, социални и здравни услуги за деца и семейства, показва изготвеният с подкрепата на УНИЦЕФ анализ на местните потребности на семействата с деца в общината.



Документът обобщава резултатите от мащабно проучване сред 739 родители, както и проведени интервюта с представители на институции, образователни и социални организации.



Данните показват висока степен на удовлетвореност от предоставяните услуги.



Най-висока е оценката за достъпа до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст, където 81% от родителите заявяват, че са удовлетворени. При приобщаващото образование и училищните дейности удовлетвореността достига 73%.

Анализът отчита, че на територията на Община Казанлък функционират 13 общински детски градини с филиали в населените места и една държавна детска градина. В осем от детските градини са разкрити яслени групи. Общият брой на децата в детските градини през учебната 2024/2025 година е 2204.



Според проучването 66% от анкетираните родители имат деца в училищна възраст, 23% -в детска градина, а 6% -в детска ясла. Участниците в изследването са предимно родители на възраст между 26 и 40 години, като най-голям дял представляват семействата с две деца.



В доклада се посочва, че общината е инвестирала значително в развитието на образователната инфраструктура и в осигуряването на равен достъп до образование за всички деца. Делът на отпадащите от образователната система остава нисък, а подкрепата за деца със специални образователни потребности се осъществява чрез екипи за приобщаващо образование, психолози, логопеди и ресурсни учители.



Добри оценки получава и системата на социалните услуги. В общината функционират два дневни центъра за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, както и четири центъра за настаняване от семеен тип. Според родителите дневната грижа е сред най-значимите услуги, тъй като осигурява комплексна подкрепа както за децата, така и за техните семейства.

Проучването отчита и активна работа в здравния сектор. В общината работят здравни медиатори, които подпомагат достъпа до здравни услуги на уязвими групи. Родителите оценяват положително достъпа до здравни услуги и здравословно хранене, като 71% от анкетираните са удовлетворени от здравните услуги, а 63% -от организацията на храненето по време на учебния ден.



Докладът подчертава и успешното партньорство между община Казанлък, неправителствения сектор и международни организации. Като добра практика е посочено участието на общината в инициативите по Европейската гаранция за детето, реализирани съвместно с УНИЦЕФ, чрез които се разширява достъпът до интегрирани услуги за деца в уязвимо положение и техните семейства.

Наред с положителните резултати анализът очертава и бъдещи предизвикателства -необходимост от повече специалисти в малките населени места, разширяване на ранната интервенция при деца с увреждания и увеличаване на капацитета на услугите за жилищно настаняване и алтернативна грижа.



Общият извод в доклада е, че Община Казанлък провежда последователна политика за подкрепа на децата и семействата, като осигурява достъп до качествени образователни, здравни и социални услуги и създава условия за намаляване на риска от социално изключване и детска бедност.





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