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Меси дари половин милион

Меси дари половин милион

Суперзвездата на "Барселона" Лионел Меси показа, че освен голям футболист, е и голям човек. Бълхата направи дарение от 500 хиляди долара за кампанията...

10 август | 19:15
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