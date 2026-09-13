УНИЦЕФ: Община Казанлък осигурява добър достъп до образователни, здравни и социални услуги
Данните показват висока степен на удовлетвореност от предоставяните услуги
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Данните показват висока степен на удовлетвореност от предоставяните услуги
6-годишно момиченце си отрязало косата заради тормоз в детска градина
УНИЦЕФ е един от най-големите помощници на българските институции в подкрепа на най-уязвимите, заяви президентът
Зам.-кметът Надежда Чакърова: Обучението по български език е важна стъпка към успешната интеграция на украинските деца. През февруари 2025 г. ще старт...
Проектът е продължение на успешното сътрудничество между УНИЦЕФ и Община Стара Загора в подкрепа на уязвими групи
В навечерието на първия учебен ден
Благотворителният сезон на предаването в подкрепа на децата се реализира съвместно с УНИЦЕФ
Статистиката обхваща периода след пандемията
Проучване на УНИЦЕФ показва, че 47% от децата у нас са преживели някаква форма на насилие до 18-годишна възраст
Ключови сгради светват в синьо
Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ е предназначена за родители на деца от 0 до 4 години
Сред първите посетители на инсталацията беше вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова...
Митко беше звездата на Световния отбор в благотворителен мач на УНИЦЕФ Димитър Бербатов отново блесна на „Олд Трафорд", където игра в продължение на...
Целта е насърчаване на консултациите с деца и зачитане правото им на мнение по всички въпроси, които ги касаят Национална телевизия Bulgaria ON AIR и...
Американската певица Пинк беше определена за най-новия посланик на организацията на ООН за децата - УНИЦЕФ. Изпълнителката обяви новината по време на...
„Детският център за подкрепа „Зона заКрила" има две основни задачи – да осигурява закрила на деца, жертва на насилие и да им даде крила да продължат...
Анди Мъри заяви, че ще дарява по 50 лири на УНИЦЕФ за всеки ас, който направи до края на годината. Така британският тенисист изяви желание да помогне...
Актрисата Анжела Недялкова, която участва в сериала "Връзки" по бТВ, бе част от известните личности, които попаднаха в социалния експеримент на "Пощен...
71% на сто от българите са готови да помогнат на дете в беда. 16 на сто пък скачат без колебание в храстите, чувайки бебешки плач. Това показа социале...
Суперзвездата на "Барселона" Лионел Меси показа, че освен голям футболист, е и голям човек. Бълхата направи дарение от 500 хиляди долара за кампанията...